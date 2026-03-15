Kimi Antonelli ghi dấu lịch sử F1

Tay đua trẻ Kimi Antonelli gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng tại chặng đua F1 ở Thượng Hải, trong khi Lewis Hamilton mang về podium cho Ferrari sau cuộc cạnh tranh căng thẳng với Charles Leclerc.

Antonelli là tay đua trẻ thứ hai trong lịch sử chiến thắng một chặng F1.

Chiều 15/3, ngay sau khi xuất phát, cục diện cuộc đua tại Thượng Hải nhanh chóng trở nên sôi động khi hai chiếc xe của Mercedes tỏ ra hụt hơi trước Ferrari. Charles Leclerc và Lewis Hamilton tận dụng cơ hội để bứt lên, tạo áp lực trực tiếp lên hai tay đua xuất phát đầu là Kimi Antonelli và George Russell.

Tuy nhiên, Antonelli tiếp tục cho thấy khả năng thích nghi ấn tượng với chiếc xe thế hệ mới của Mercedes. Tay đua 19 tuổi nhanh chóng đáp trả bằng pha vượt Lewis Hamilton để giành lại vị trí dẫn đầu đoàn đua.

Không lâu sau đó, George Russell cũng tìm lại nhịp độ và lần lượt vượt qua hai chiếc Ferrari, giúp Mercedes tái lập lợi thế trong nhóm dẫn đầu.

Trong khi Antonelli duy trì nhịp độ ổn định ở phía trước, cuộc chiến phía sau lại trở nên gay gắt. Charles Leclerc và Lewis Hamilton liên tục bám sát nhau trong cuộc cạnh tranh trực tiếp cho vị trí podium. Hai tay đua Ferrari tạo nên màn so kè căng thẳng ở nửa sau chặng đua, với nhiều thời điểm khoảng cách chỉ tính bằng phần nghìn giây.

Kinh nghiệm của nhà vô địch thế giới 7 lần phát huy đúng lúc. Hamilton tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi để vượt lên, qua đó giành vị trí thứ ba khi cán đích, mang về thêm một podium cho Ferrari.

Ở phía trước, Antonelli có một ngày thi đấu gần như hoàn hảo. Tay đua người Italy không mắc sai lầm đáng kể nào và kiểm soát đoàn đua trong phần lớn thời gian thi đấu. Chiến thắng tại Thượng Hải giúp anh trở thành tay đua trẻ thứ hai trong lịch sử F1 giành chiến thắng tại một chặng Grand Prix, chỉ sau Max Verstappen.

Trái ngược với Antonelli, Verstappen trải qua một chặng đua đáng quên. Tay đua người Hà Lan gặp lỗi ngay ở pha khởi động và tụt sâu xuống phía sau, trước khi kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 16 chung cuộc.

Ngày thi đấu của McLaren thậm chí còn tệ hơn. Hai chiếc xe của đội đua này gặp sự cố kỹ thuật và không thể tham gia cuộc đua, khiến họ trắng tay tại Thượng Hải.

Với Ferrari, podium của Hamilton cũng đánh dấu chặng thứ hai liên tiếp đội đua Italy có tay đua góp mặt trong top 3.

Hiện tại, sau hai chặng đua của mùa giải 2026, George Russell của Mercedes dẫn đầu với 51 điểm. Kimi Antonelli (Mercedes) xếp thứ hai, có 47 điểm. Đứng thứ ba và bốn lần lượt là Charles Leclerc (Ferarri) và Lewis Hamilton (Ferrarri), với lần lượt 34 và 33 điểm.

Sau chặng đua tại Trung Quốc, các đội sẽ có khoảng hai tuần chuẩn bị trước khi mùa giải tiếp tục với chặng Grand Prix Nhật Bản, diễn ra từ ngày 27 đến 29/3.