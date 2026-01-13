HLV Kim Sang-sik nói gì khi U23 Việt Nam toàn thắng?

|
HLV Kim khẳng định toàn đội chơi bóng vì tập thể.
Mở đầu buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik chia sẻ niềm tự hào về màn trình diễn của các học trò và sự ủng hộ từ người hâm mộ: "Nhờ tình yêu và cổ vũ nhiệt tình của các CĐV, các cầu thủ mới có thể thi đấu hết mình và đạt được kết quả như hiện tại. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả và sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt để viết tiếp kỳ tích tại vòng tứ kết".
Thuyền trưởng U23 Việt Nam thừa nhận trận đấu với đội chủ nhà là thử thách lớn: "Đây là một trận đấu khó khăn, nhưng các cầu thủ đã hy sinh vì tập thể, thi đấu nỗ lực suốt 90 phút để giành 9 điểm tuyệt đối. Tôi muốn gửi lời chúc mừng và cảm ơn họ, cũng như gửi lời biết ơn tới người hâm mộ đồng hành cùng đội bóng".
HLV Kim nhấn mạnh yếu tố đoàn kết và tinh thần thi đấu sẽ là chìa khóa ở vòng tứ kết: "Chúng tôi sẽ biết đối thủ sau khi theo dõi trận đấu ngày mai. Dù gặp bất cứ đối thủ nào, nếu các cầu thủ tiếp tục thi đấu gắn kết, tôi tin chúng tôi sẽ có trận đấu tốt".
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tiết lộ khó khăn về thể lực và chấn thương: "So với hai trận trước, cả U23 Việt Nam và Saudi Arabia đều mệt mỏi hơn, nên không thể triển khai những pha tấn công ấn tượng. Tuy nhiên, chúng tôi áp dụng kế hoạch khác nhau cho hiệp một và hiệp hai và thực hiện đúng chiến thuật đề ra".
Chiến thắng trước Saudi Arabia giúp U23 Việt Nam đi tiếp với ngôi đầu bảng A, đồng thời khẳng định bản lĩnh, sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu của đội bóng trẻ, đặt nền móng cho một vòng tứ kết đầy hứa hẹn.
