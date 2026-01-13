Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Loạt kỷ lục của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á

  • Thứ ba, 13/1/2026 08:34 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

U23 Việt Nam hoàn tất vòng bảng U23 châu Á 2026 với những cột mốc ấn tượng, thiết lập hàng loạt kỷ lục mới trong lịch sử các đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu cấp châu lục.

U23 Việt Nam tạo nên cột mốc ấn tượng ở VCK U23 châu Á.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng với ngôi đầu bảng, đồng thời đạt 9 điểm tuyệt đối tại vòng bảng trong tất cả lần tham dự trước đây. Một cột mốc đặc biệt khác là U23 Việt Nam lần đầu thắng trước một đội tuyển Saudi Arabia ở mọi cấp độ, đánh dấu bước tiến quan trọng trên bản đồ bóng đá châu lục.

Tuyển U23 Việt Nam còn trở thành đại diện Đông Nam Á có số trận thắng nhiều nhất tại các VCK U23 châu Á, với 7 trận thắng thông thường và 9 trận nếu tính cả loạt luân lưu. Những con số phản ánh sức mạnh của đội bóng và khẳng định vị thế ngày càng cao của bóng đá Việt Nam trong khu vực và trên đấu trường châu lục.

Cá nhân HLV Kim Sang-sik toàn thắng trong các trận đấu chính thức khi trực tiếp dẫn dắt các đội trẻ Việt Nam. Từ vòng loại U23 châu Á, giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và hiện tại VCK U23 châu Á 2026, các đội bóng do HLV Kim dẫn dắt vẫn chưa thua trận nào.

Với chuỗi thành tích này, U23 Việt Nam bước vào vòng tứ kết với tâm thế tự tin và đầy hứng khởi, hứa hẹn tiếp tục tạo nên những dấu ấn mới, mở ra trang sử mới cho bóng đá trẻ Việt Nam tại các giải đấu châu Á.

Tại tứ kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B. Thời gian thi đấu được ấn định lúc 18h30 ngày 16/1 (giờ Saudi Arabia), tương đương 22h30 cùng ngày (giờ Việt Nam).

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

Minh Nghi

