Báo Indonesia ngỡ ngàng với U23 Việt Nam

Truyền thông Indonesia thán phục thành tích đầu bảng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

U23 Việt Nam tạo nên một cú địa chấn thực sự tại giải U23 châu Á khi đánh bại chủ nhà Saudi Arabia với tỷ số 1-0, qua đó tiễn đội bóng Tây Á rời giải ngay từ vòng bảng.

Bình luận sau trận, CNN Indonesia giật tít: “U23 Việt Nam đánh bại Saudi Arabia và làm nên lịch sử cho khu vực Đông Nam Á tại giải U23".

Trong bài viết, tờ này nhận xét U23 Việt Nam trải qua hành trình lịch sử khi tiến vào tứ kết giải U23 châu Á với thành tích nhất bảng.

Trước đó, trong 6 lần giải đấu được tổ chức, U23 Indonesia là đội có thành tích tốt nhất ở vòng bảng trong khu vực Đông Nam Á với 6 điểm tại giải năm 2024. Năm 2018, U23 Việt Nam chỉ giành được 4 điểm sau 3 lượt trận vòng bảng.

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở giải năm nay. Ảnh: AFC

Xét tổng thể, thành tích của các đội bóng trẻ Việt Nam tại U23 châu Á vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á. Việt Nam đã giành tổng cộng 9 chiến thắng trong lịch sử giải đấu, nhiều hơn thành tích của các đội khác trong khu vực cộng lại.

Nhiều CĐV Indonesia cho rằng U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tái lập kỳ tích vào chung kết U23 châu Á như năm 2018 nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại.

Đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết giải năm nay sẽ là U23 UAE hoặc U23 Syria. Trận đấu dự kiến diễn ra vào đêm 16/1.

