Khoảnh khắc khiến U23 Việt Nam thót tim

Tối 12/1, khoảnh khắc Nguyễn Đình Bắc bất ngờ bị kiểm tra VAR gây tranh cãi lớn.

Pha tranh chấp của Đình Bắc bị VAR vào cuộc.

Tình huống xảy ra ở khu vực giữa sân ngay đầu hiệp hai, khi Đình Bắc và một cầu thủ Saudi Arabia cùng lao vào bóng. Cả hai đều chủ động tranh chấp, không có động tác vung tay, thúc cùi chỏ hay tiểu xảo. Trọng tài chính ban đầu cho trận đấu tiếp diễn, cho thấy ông đánh giá đây là pha bóng bình thường.

Tuy nhiên, vài giây sau, màn hình truyền hình hiện dòng thông báo "VAR checking red card", khiến cả cầu trường lẫn ban huấn luyện U23 Việt Nam không khỏi bất ngờ. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài không rút thẻ đỏ như cảnh báo ban đầu, nhưng vẫn quyết định phạt Đình Bắc một thẻ vàng.

Quyết định lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người hâm mộ cho rằng pha va chạm chỉ ở mức độ tranh chấp thông thường, không hội đủ yếu tố để nâng lên mức cảnh cáo, chứ chưa nói đến việc xem xét thẻ đỏ.

Việc VAR can thiệp vào tình huống không thật sự nhạy cảm bị cho là làm gián đoạn nhịp trận đấu và khiến cầu thủ rơi vào trạng thái tâm lý căng thẳng không cần thiết.

Dù vậy, Đình Bắc vẫn bình tĩnh chơi bóng và ghi bàn thắng quyết định loại U23 Saudi Arabia khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, khoảnh khắc trọng tài kiểm tra VAR rõ ràng khiến không ít CĐV Việt Nam thót tim.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

