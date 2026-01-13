Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc khiến U23 Việt Nam thót tim

  • Thứ ba, 13/1/2026 16:09 (GMT+7)
Tối 12/1, khoảnh khắc Nguyễn Đình Bắc bất ngờ bị kiểm tra VAR gây tranh cãi lớn.

Pha tranh chấp của Đình Bắc bị VAR vào cuộc.

Tình huống xảy ra ở khu vực giữa sân ngay đầu hiệp hai, khi Đình Bắc và một cầu thủ Saudi Arabia cùng lao vào bóng. Cả hai đều chủ động tranh chấp, không có động tác vung tay, thúc cùi chỏ hay tiểu xảo. Trọng tài chính ban đầu cho trận đấu tiếp diễn, cho thấy ông đánh giá đây là pha bóng bình thường.

Tuy nhiên, vài giây sau, màn hình truyền hình hiện dòng thông báo "VAR checking red card", khiến cả cầu trường lẫn ban huấn luyện U23 Việt Nam không khỏi bất ngờ. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài không rút thẻ đỏ như cảnh báo ban đầu, nhưng vẫn quyết định phạt Đình Bắc một thẻ vàng.

Quyết định lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người hâm mộ cho rằng pha va chạm chỉ ở mức độ tranh chấp thông thường, không hội đủ yếu tố để nâng lên mức cảnh cáo, chứ chưa nói đến việc xem xét thẻ đỏ.

Việc VAR can thiệp vào tình huống không thật sự nhạy cảm bị cho là làm gián đoạn nhịp trận đấu và khiến cầu thủ rơi vào trạng thái tâm lý căng thẳng không cần thiết.

Dù vậy, Đình Bắc vẫn bình tĩnh chơi bóng và ghi bàn thắng quyết định loại U23 Saudi Arabia khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, khoảnh khắc trọng tài kiểm tra VAR rõ ràng khiến không ít CĐV Việt Nam thót tim.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

U23 Việt Nam đứng đầu bảng A VCK U23 châu Á 2026 không nhờ thế trận áp đảo, mà bằng kỷ luật chiến thuật, hiệu quả trong khoảnh khắc và bản lĩnh chịu đựng suốt 90 phút.

4 năm trước, Saudi Arabia đứng trên đỉnh châu Á ở cấp độ U23 với một hành trình hoàn hảo tại Uzbekistan. 4 năm sau, ngay trên sân nhà, họ rời giải ngay từ vòng bảng trong sự ngỡ ngàng.

Sau 3 trận đấu tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam không chỉ gây ấn tượng bằng thành tích toàn thắng mà còn cho thấy chiều sâu lực lượng đáng kể.

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

    Việc Real Madrid sa thải Xabi Alonso phơi bày vấn đề cốt lõi đã tồn tại nhiều năm tại Bernabeu: ranh giới mong manh giữa quyền lực của HLV và tiếng nói của phòng thay đồ.

