Chỉ 2 cầu thủ U23 Việt Nam chưa được ra sân ở VCK U23 châu Á

Sau 3 trận đấu tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam không chỉ gây ấn tượng bằng thành tích toàn thắng mà còn cho thấy chiều sâu lực lượng đáng kể.

Thanh Nhàn kịp ra sân ở những phút cuối trận gặp U23 Saudi Arabia.

Tính đến thời điểm này, có tới 21 trong tổng số 23 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam được HLV Kim Sang-sik sử dụng trên đất Saudi Arabia, phản ánh chiến lược xoay tua linh hoạt và hợp lý của ban huấn luyện.

Hai cái tên duy nhất chưa có cơ hội ra sân đều là các thủ môn gồm Phạm Đình Hải và Cao Văn Bình. Đây là điều dễ hiểu trong bối cảnh vị trí người gác đền thường có rất ít sự xoay vòng, nhất là khi thủ môn số một Trần Trung Kiên đang thể hiện phong độ ổn định và giữ vai trò then chốt trong hệ thống phòng ngự của đội.

Việc gần như toàn bộ đội hình đều được thi đấu giúp U23 Việt Nam duy trì nền tảng thể lực tốt, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ giữ nhịp cảm giác bóng và sẵn sàng bước vào giai đoạn knock-out khốc liệt phía trước. Sau chuỗi trận căng thẳng với U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và đặc biệt là chiến thắng trước chủ nhà U23 Saudi Arabia, yếu tố chiều sâu đội hình sẽ trở thành lợi thế quan trọng.

Chiến lược xoay tua của HLV Kim Sang-sik cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự. Mỗi cầu thủ đều được trao cơ hội thể hiện, qua đó giúp ban huấn luyện có cái nhìn đầy đủ hơn về phong độ, thể trạng và khả năng đáp ứng chiến thuật của từng người.

Bước vào tứ kết, khi mật độ thi đấu dày và áp lực tăng cao, việc sở hữu một tập thể có nhiều cầu thủ đã "nóng máy" sẽ giúp U23 Việt Nam chủ động hơn trong việc vận hành, hạn chế rủi ro quá tải và duy trì sự ổn định xuyên suốt chặng đường khốc liệt còn lại của giải đấu.

