Ảnh gợi cảm của vợ sắp cưới Ronaldo

Bạn gái của siêu sao Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh đầy quyến rũ.

Bức ảnh gây sốt của Georgina.

Trong bài đăng mới nhất trên Instagram, Georgina chia sẻ khoảnh khắc cận cảnh khi đang tận hưởng ánh nắng. Dù chỉ xuất hiện một phần gương mặt cùng trang phục nội y, bức hình vẫn nhanh chóng gây sốt nhờ phong cách gợi cảm nhưng tinh tế.

Dưới phần bình luận, nhiều CĐV khen ngợi vẻ đẹp của Georgina. Có fan cho rằng bạn gái của Ronaldo khoe ảnh gợi cảm nhưng vẫn tinh tế, cuốn hút.

Georgina vẫn duy trì hình ảnh sang trọng và tích cực, cho thấy cô tiếp tục là một trong những “nàng WAGs” nổi bật nhất làng bóng đá thế giới, đồng hành cùng Ronaldo cả trong và ngoài sân cỏ.

Sức hút của Georgina không phải là điều bất ngờ. Với hơn 72 triệu người theo dõi trên Instagram, cô đã xây dựng hình ảnh một biểu tượng thời trang và phong cách sống hiện đại.

Bên cạnh sự nghiệp cá nhân, đời sống riêng của Georgina cũng luôn nhận được sự quan tâm lớn. Cô và Cristiano Ronaldo đã gắn bó từ năm 2017 và đang có cuộc sống hạnh phúc tại Saudi Arabia.

Cả hai đính hôn từ tháng 8/2025 và có hai con chung. Đồng thời, Georgina cũng là người chăm sóc các con riêng của Ronaldo như một gia đình trọn vẹn.

Theo báo chí Saudi Arabia, Georgina gần đây đã rời khu vực Trung Đông cùng các con trong bối cảnh tình hình căng thẳng leo thang do xung đột liên quan đến Iran, Mỹ và Israel, gây ra những bất ổn tại khu vực Vùng Vịnh.

