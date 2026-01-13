HLV Troussier gieo mầm, U23 Việt Nam hái quả ngọt

Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang hay Nguyễn Thái Sơn đều là học trò cưng một thời của HLV Philippe Troussier.

Troussier mạnh dạn trao cơ hội cho Đình Bắc khi còn rất trẻ.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc hay Khuất Văn Khang tỏa sáng rực rỡ. Có thể gọi những cầu thủ này là di sản mà HLV Philippe Troussier để lại cho bóng đá Việt Nam. Họ là sản phẩm của triết lý huấn luyện và tư duy chiến thuật hiện đại mà "Phù thủy trắng" gieo mầm từ nhiều năm trước.

Những hạt giống Troussier gieo trồng

Thái Sơn là trường hợp điển hình cho lối chơi mà Troussier xây dựng. Tiền vệ này sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, khả năng thu hồi bóng bền bỉ và luôn biết cách điều tiết nhịp độ trận đấu. Trong trận đấu cuối vòng bảng, Thái Sơn cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc, góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia 1-0.

Không khó để nhận ra dấu ấn của Thái Sơn ở những thời điểm quyết định. Tại SEA Games 33, anh vào sân và giúp U22 Việt Nam cầm nhịp trận đấu, mở ra màn ngược dòng ngoạn mục thắng U22 Thái Lan 3-2. Ở Thái Sơn, người ta thấy được sự trưởng thành toàn diện, vừa năng động trong phòng ngự, vừa nhạy bén trong khâu tổ chức tấn công.

Đình Bắc, Văn Khang là những học trò ưu tú của HLV Troussier.

Đình Bắc cũng là sản phẩm của quá trình mài giũa của ông Troussier. Từ bàn thắng ghi vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup 2023 đến cú sút quyết đoán ở góc cực khó vào lưới U23 Saudi Arabia rạng sáng 13/1, Đình Bắc chứng minh bản thân chín chắn hơn rất nhiều.

Khả năng chọn vị trí, dứt điểm chính xác và sự điềm tĩnh trong những trận cầu quan trọng biến anh thành nhân tố chủ chốt trên hàng công U23 Việt Nam. Từ SEA Games 33 đến VCK U23 châu Á, Đình Bắc ngoài là chân sút chủ lục, còn tạo ra những khoảnh khắc định đoạt trận đấu.

Trong khi đó, Văn Khang lại đóng vai trò khác, ít bùng nổ hơn nhưng cực kỳ quan trọng. AFC vinh danh Văn Khang là cầu thủ đáng chú ý nhất, linh hồn trong lối chơi của U23 Việt Nam. Sự đa năng, khả năng di chuyển thông minh và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi giúp Văn Khang luôn là quân bài chiến thuật quan trọng trong tay HLV Kim Sang-sik.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Nguyễn Thanh Nhàn. Cầu thủ này được ông Troussier "khai quật" và mài giũa từ khi còn làm việc tại PVF. Thanh Nhàn sở hữu sự nền tảng thể lực bền bỉ, khả năng pressing ngay trên phần sân đối phương và tinh thần chiến đấu không ngại áp lực.

Thanh Nhàn mới thi đấu ít phút tại VCK U23 châu Á 2026 do chấn thương. Nhưng chân sút này để lại dấu ấn mạnh mẽ tại SEA Games 33. Với việc sức khỏe dần hồi phục, khả năng cao Thanh Nhàn sẽ đóng góp nhiều hơn vào lối chơi của U23 Việt Nam từ vòng tứ kết.

U23 Việt Nam hái quả ngọt

Sau khi HLV Troussier chia tay đội tuyển vào tháng 3/2024, những cầu thủ này tiếp tục được HLV Kim Sang-sik trọng dụng. Họ trở thành trụ cột, tạo nên sức mạnh và bản sắc cho U23 Việt Nam.

Văn Khang, Thái Sơn, Đình Bắc hay Thanh Nhàn là minh chứng cho triết lý mà Troussier để lại. Đó là những cầu thủ trẻ dám cầm bóng, tư duy chiến thuật hiện đại, và bản lĩnh vững vàng trước áp lực lớn.

Thanh Nhàn chưa đóng góp nhiều ở VCK U23 châu Á, nhưng là nhân tố cực kỳ quan trọng ở SEA Games 33.

Sự thăng hoa của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 là kết tinh của nhiều yếu tố gồm chiến thuật hợp lý, tinh thần kỷ luật, và khả năng xoay chuyển tình thế, trong đó không thể không nhắc đến sự xuất sắc, nhạy bén của HLV Kim Sang-sik trên ghế chỉ đạo. Dấu ấn chiến thuật và khả năng điều binh khiển tướng của HLV Kim đóng vai trò quan trọng trong hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á.

Nhưng khi những học trò cũ của HLV Troussier như Thái Sơn, Đình Bắc hay Văn Khang tỏa sáng, người ta mới nhận thấy sức mạnh nền tảng mà "Phù thủy trắng" gieo trồng từ nhiều năm trước. Chính sự hòa quyện giữa di sản của Troussier và khả năng dẫn dắt tinh tế của Kim Sang-sik tạo nên một U23 Việt Nam bản lĩnh, giàu sáng tạo và đủ sức để viết nên những trang sử mới cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Thành công hôm nay không chỉ là câu chuyện của hiện tại, mà còn là lời tri ân dành cho một người thầy đi trước, đặt nền móng cho tương lai bóng đá trẻ Việt Nam.

