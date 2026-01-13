Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U23 Việt Nam nằm ở nhánh đấu có Uzbekistan

  • Thứ ba, 13/1/2026 20:53 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

U23 Việt Nam với ngôi nhất bảng A sẽ nằm cùng nhánh đấu có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, một trong những ứng cử viên vô địch ở VCK U23 châu Á 2026.

Thử thách chờ thầy trò HLV Kim.

Với ngôi nhất bảng A, U23 Việt Nam bước vào vòng tứ kết với lợi thế lớn về vị trí phân nhánh. Sau khi U23 Uzbekistan vượt qua U23 Hàn Quốc tối 13/1, đội bóng Trung Á cũng giữ được ngôi đầu bảng D, trong khi U23 Hàn Quốc rơi xuống vị trí nhì bảng.

Điều đó đồng nghĩa U23 Việt Nam sẽ chạm trán đội nhì bảng B ở tứ kết, nhưng quan trọng hơn, thầy trò HLV Kim Sang-sik biết chắc đối thủ tiềm tàng ở bán kết sẽ là U23 Uzbekistan nếu cả hai cùng vượt qua vòng 8 đội mạnh nhất.

Ngược lại, U23 Hàn Quốc rơi vào nhánh đấu còn lại. Tại đây, U23 Nhật Bản chờ sẵn với tư cách đội nhất bảng C. Viễn cảnh chạm trán Nhật Bản ngay từ bán kết biến hành trình của Hàn Quốc trở nên đặc biệt khắc nghiệt, khi họ buộc phải loại một trong những ứng viên vô địch sớm nhất giải.

Về phía U23 Việt Nam, việc không phải rơi vào nhánh có Nhật Bản và Hàn Quốc giúp con đường vào bán kết trở nên dễ thở hơn trên lý thuyết. Tuy nhiên, Uzbekistan lại là một thử thách hoàn toàn khác. Đội bóng Trung Á nổi tiếng với nền tảng thể lực, kỷ luật chiến thuật và lối chơi giàu sức mạnh – thứ được thể hiện rõ ràng khi họ khuất phục Hàn Quốc trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng.

Còn nhớ ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Pakr Hang-seo thua U23 Uzbekistan 1-2 sau 120 phút nghẹt thở. Rõ ràng nuốn làm nên chuyện tại giải năm nay, U23 Việt Nam phải sẵn sàng cho cuộc đối đầu với một Uzbekistan cực mạnh và đầy tham vọng.

Phân nhánh ở vòng knock-out U23 châu Á 2026.
Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

Minh Nghi

