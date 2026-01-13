Được đánh giá cao hơn, U23 Iran bất ngờ gục ngã 0-1 trước U23 Lebanon tối 13/1.

U23 Iran thua sốc Lebanon.

Trận cầu giữa U23 Iran và U23 Lebanon tại bảng C diễn ra với kịch bản đầy kịch tính, khi những khoảnh khắc nghiệt ngã và quyết định của VAR trở thành bước ngoặt định đoạt số phận hai đội. Trong bối cảnh U23 Iran buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, mọi diễn biến trên sân đều mang tinh chất của một trận chung kết.

Ngay từ hiệp một, U23 Iran dâng cao đội hình và tạo ra không ít cơ hội. Những cú sút xa của Rostami, Zarouani hay pha đánh đầu trúng xà ngang của Farzin cho thấy quyết tâm rất lớn của đại diện Tây Á.

Tuy nhiên, khung gỗ và sự xuất sắc của thủ môn U23 Lebanon đã từ chối mọi nỗ lực dứt điểm. Phía bên kia, Lebanon cũng không hề lép vế khi liên tục sử dụng các pha bóng bổng và phạt góc để gây sức ép, buộc hàng thủ Iran phải làm việc vất vả.

Bước ngoặt đến ở đầu hiệp hai. Phút 54, sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho U23 Lebanon hưởng phạt đền vì một tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm của hậu vệ Iran. Trên chấm 11 m, Leonardo Shahin không mắc sai lầm, lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương để mở tỷ số ở phút 56. Bàn thắng ấy đẩy U23 Iran vào thế đường cùng.

Bị dẫn bàn, Iran điên cuồng tấn công. Họ dồn ép nghẹt thở và liên tục bắn phá khung thành Lebanon.

Phút 83, niềm hy vọng tưởng như đã trở lại khi Chami bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị trong gang tấc, khiến các cầu thủ Iran chết lặng.

Những phút bù giờ tiếp tục chứng kiến vận đen bám lấy U23 Iran khi Danial đánh đầu dội xà ngang ở phút 90+1. Trận đấu khép lại trong nỗi tiếc nuối tột cùng của đại diện Tây Á, khi họ không chỉ thua 0-1 mà còn phải nói lời chia tay giải đấu theo cách cay đắng nhất.

