CLB Ninh Bình đón Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ

Chiều 13/1, CLB Ninh Bình thông báo chiêu mộ thành công bộ 3 tuyển thủ U23 Việt Nam gồm Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ.

Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ cùng lúc gia nhập CLB Ninh Bình.

"Câu lạc bộ Ninh Bình đạt được thỏa thuận với Đông Á Thanh Hóa trong việc chuyển nhượng 3 cầu thủ trẻ gồm Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ, với thời điểm các thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2025", thông báo có đoạn.

Đây được xem là bước đi chiến lược của đội bóng cố đô trong lộ trình xây dựng lực lượng trẻ, giàu tiềm năng và có chiều sâu. Cả 3 cầu thủ đều là những gương mặt nổi bật của lứa U23 Việt Nam hiện tại, trải qua môi trường thi đấu chuyên nghiệp khắc nghiệt và thường xuyên góp mặt ở các giải đấu đỉnh cao trong nước cũng như khu vực.

Thái Sơn được đánh giá cao ở khả năng điều tiết, thu hồi bóng và tư duy chiến thuật hiện đại. Văn Thuận là mẫu tiền đạo trẻ có tốc độ, sự quyết đoán và đã để lại dấu ấn ở cấp độ U23. Trong khi đó, Ngọc Mỹ nổi bật nhờ nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả.

Việc sở hữu cùng lúc ba trụ cột trẻ của U23 Việt Nam giúp Ninh Bình gia tăng chất lượng đội hình, đồng thời mang ý nghĩa dài hạn trong chiến lược phát triển bền vững. Ban lãnh đạo CLB xác định rõ con đường đầu tư vào cầu thủ trẻ nội địa, thay vì chạy theo những giải pháp ngắn hạn.

Với sự bổ sung này, Ninh Bình đặt nền móng cho một bộ khung ổn định, có thể gắn bó và phát triển cùng CLB trong nhiều năm.

