Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CLB Ninh Bình đón Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ

  • Thứ ba, 13/1/2026 16:16 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chiều 13/1, CLB Ninh Bình thông báo chiêu mộ thành công bộ 3 tuyển thủ U23 Việt Nam gồm Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ.

Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ cùng lúc gia nhập CLB Ninh Bình.

"Câu lạc bộ Ninh Bình đạt được thỏa thuận với Đông Á Thanh Hóa trong việc chuyển nhượng 3 cầu thủ trẻ gồm Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ, với thời điểm các thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2025", thông báo có đoạn.

Đây được xem là bước đi chiến lược của đội bóng cố đô trong lộ trình xây dựng lực lượng trẻ, giàu tiềm năng và có chiều sâu. Cả 3 cầu thủ đều là những gương mặt nổi bật của lứa U23 Việt Nam hiện tại, trải qua môi trường thi đấu chuyên nghiệp khắc nghiệt và thường xuyên góp mặt ở các giải đấu đỉnh cao trong nước cũng như khu vực.

Thái Sơn được đánh giá cao ở khả năng điều tiết, thu hồi bóng và tư duy chiến thuật hiện đại. Văn Thuận là mẫu tiền đạo trẻ có tốc độ, sự quyết đoán và đã để lại dấu ấn ở cấp độ U23. Trong khi đó, Ngọc Mỹ nổi bật nhờ nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả.

Việc sở hữu cùng lúc ba trụ cột trẻ của U23 Việt Nam giúp Ninh Bình gia tăng chất lượng đội hình, đồng thời mang ý nghĩa dài hạn trong chiến lược phát triển bền vững. Ban lãnh đạo CLB xác định rõ con đường đầu tư vào cầu thủ trẻ nội địa, thay vì chạy theo những giải pháp ngắn hạn.

Với sự bổ sung này, Ninh Bình đặt nền móng cho một bộ khung ổn định, có thể gắn bó và phát triển cùng CLB trong nhiều năm.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Một ngôi đầu bảng rất khác của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đứng đầu bảng A VCK U23 châu Á 2026 không nhờ thế trận áp đảo, mà bằng kỷ luật chiến thuật, hiệu quả trong khoảnh khắc và bản lĩnh chịu đựng suốt 90 phút.

6 giờ trước

Khi 'cánh bướm Ronaldo' thổi bay U23 Saudi Arabia

4 năm trước, Saudi Arabia đứng trên đỉnh châu Á ở cấp độ U23 với một hành trình hoàn hảo tại Uzbekistan. 4 năm sau, ngay trên sân nhà, họ rời giải ngay từ vòng bảng trong sự ngỡ ngàng.

8 giờ trước

Chỉ 2 cầu thủ U23 Việt Nam chưa được ra sân ở VCK U23 châu Á

Sau 3 trận đấu tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam không chỉ gây ấn tượng bằng thành tích toàn thắng mà còn cho thấy chiều sâu lực lượng đáng kể.

8 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Thái Sơn Thái Sơn

    Đọc tiếp

    Quyen luc HLV o Real Madrid chi la ly thuyet hinh anh

    Quyền lực HLV ở Real Madrid chỉ là lý thuyết

    27 phút trước 19:14 13/1/2026

    0

    Việc Real Madrid sa thải Xabi Alonso phơi bày vấn đề cốt lõi đã tồn tại nhiều năm tại Bernabeu: ranh giới mong manh giữa quyền lực của HLV và tiếng nói của phòng thay đồ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý