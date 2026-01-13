Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý do U23 Saudi Arabia bất lực trước U23 Việt Nam

  • Thứ ba, 13/1/2026 16:08 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Dưới sức ép dồn dập của U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam vẫn đứng vững và thắng thuyết phục với tỷ số 1-0 ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á tối 12/1.

Hàng thủ U23 Việt Nam thi đấu cực kỳ chắc chắn.

Ngoài sự xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên với 7 pha cứu thua và những lần ra vào hợp lý, bức tường phòng ngự 3 trung vệ là lời giải thích rõ ràng nhất cho việc đối thủ gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành.

Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức để lại một trong những màn trình diễn phòng ngự toàn diện nhất từ đầu giải. Không chỉ thắng ở các pha đối đầu trực tiếp, họ còn kiểm soát tốt không gian, hóa giải những đường bóng nguy hiểm và duy trì khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới.

Nhật Minh được Soccerway chấm 7,5 điểm nhờ sự ổn định và chính xác trong từng pha xử lý. Anh thắng 3/4 pha tranh chấp tay đôi, tắc bóng chính xác tuyệt đối (2/2), thực hiện 8 pha phá bóng và đặc biệt ấn tượng ở khả năng chuyền bóng (36/40 đường chuyền thành công), trong đó có 6/7 lần đưa bóng vào 1/3 cuối sân. Không chỉ phòng ngự, Nhật Minh còn góp phần duy trì nhịp luân chuyển bóng cho toàn đội.

Bên cạnh Nhật Minh, Hiểu Minh nổi bật ở khả năng không chiến và bọc lót. Trung vệ này thắng cả 3 pha tranh chấp bóng bổng, có tới 10 pha phá bóng và 17/22 đường chuyền chính xác.

Lý Đức cũng không kém cạnh với 7 pha phá bóng, 2 lần cắt đường chuyền và những pha đối đầu quyết liệt, giúp khóa chặt các mũi tấn công của Saudi Arabia.

Từ tranh chấp, phán đoán tình huống, chống bóng bổng đến hỗ trợ phát động tấn công, bộ 3 trung vệ U23 Việt Nam gần như đảm nhiệm trọn vẹn mọi vai trò. Rõ ràng hàng thủ là điểm tựa vững chắc để U23 Việt Nam tiến xa tại giải năm nay.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

