U23 Uzbekistan hạ Hàn Quốc

Tối 13/1, U23 Uzbekistan chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết U23 châu Á sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Hàn Quốc.

U23 Uzbekistan giành ngôi nhất bảng C sau chiến thắng trước Hàn Quốc.

Cuộc so tài giữa U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc khép lại với một kịch bản nghẹt thở, khi bản lĩnh và khoảnh khắc lóe sáng định đoạt cục diện. Sau hiệp một giằng co không bàn thắng, Uzbekistan bùng nổ mạnh mẽ trong hiệp hai để giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Ngay sau giờ nghỉ, thế trận đổi chiều. Phút 48, từ một pha bóng tưởng như không quá nguy hiểm, Karimov bất ngờ băng lên từ tuyến hai và tung cú sút sấm sét vào góc gần.

Bóng đi căng và hiểm, vượt ngoài tầm với của thủ môn Hàn Quốc, mở tỷ số cho đại diện Trung Á. Bàn thắng này như tiếp thêm sự tự tin cho Uzbekistan, đội bắt đầu chơi mạch lạc và chủ động hơn hẳn.

Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Họ tạo ra không ít cơ hội, trong đó có tình huống ở phút 84 khi thủ môn Uzbekistan ngã nhưng cú sút bồi lại đập trúng hậu vệ đội chủ nhà.

Trước đó, những quả đá phạt và bóng bổng của đội bóng xứ Kim chi cũng liên tục bị hàng thủ Uzbekistan hóa giải.

Trong khi Hàn Quốc mải mê tìm kiếm bàn gỡ, Uzbekistan tung ra đòn kết liễu ở phút 70. Saidnurullaev nhận bóng từ tuyến hai, chỉnh một nhịp rồi vung chân trái cực mạnh.

Cú sút đưa bóng dội xà ngang trước khi nằm gọn trong lưới, khiến cả sân vận động vỡ òa. Đó là khoảnh khắc đỉnh cao, thể hiện chất lượng dứt điểm và sự tự tin của đội bóng Trung Á.

Bảy phút bù giờ không đủ để Hàn Quốc xoay chuyển tình thế. Uzbekistan giữ vững thế trận, bảo toàn lợi thế và khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0.

Dù vậy, kết quả này vẫn đủ để Uzbekistan và Hàn Quốc dắt tay nhau đi tiếp bởi ở trận cùng giờ, U23 Iran bất ngờ thua 0-1 trước U23 Jordan.

