U23 Uzbekistan hạ Hàn Quốc

  • 18:30 13/1/2026

Tối 13/1, U23 Uzbekistan chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết U23 châu Á sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Hàn Quốc.

U23 Uzbekistan giành ngôi nhất bảng C sau chiến thắng trước Hàn Quốc.

Cuộc so tài giữa U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc khép lại với một kịch bản nghẹt thở, khi bản lĩnh và khoảnh khắc lóe sáng định đoạt cục diện. Sau hiệp một giằng co không bàn thắng, Uzbekistan bùng nổ mạnh mẽ trong hiệp hai để giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Ngay sau giờ nghỉ, thế trận đổi chiều. Phút 48, từ một pha bóng tưởng như không quá nguy hiểm, Karimov bất ngờ băng lên từ tuyến hai và tung cú sút sấm sét vào góc gần.

Bóng đi căng và hiểm, vượt ngoài tầm với của thủ môn Hàn Quốc, mở tỷ số cho đại diện Trung Á. Bàn thắng này như tiếp thêm sự tự tin cho Uzbekistan, đội bắt đầu chơi mạch lạc và chủ động hơn hẳn.

Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Họ tạo ra không ít cơ hội, trong đó có tình huống ở phút 84 khi thủ môn Uzbekistan ngã nhưng cú sút bồi lại đập trúng hậu vệ đội chủ nhà.

Trước đó, những quả đá phạt và bóng bổng của đội bóng xứ Kim chi cũng liên tục bị hàng thủ Uzbekistan hóa giải.

Trong khi Hàn Quốc mải mê tìm kiếm bàn gỡ, Uzbekistan tung ra đòn kết liễu ở phút 70. Saidnurullaev nhận bóng từ tuyến hai, chỉnh một nhịp rồi vung chân trái cực mạnh.

Cú sút đưa bóng dội xà ngang trước khi nằm gọn trong lưới, khiến cả sân vận động vỡ òa. Đó là khoảnh khắc đỉnh cao, thể hiện chất lượng dứt điểm và sự tự tin của đội bóng Trung Á.

Bảy phút bù giờ không đủ để Hàn Quốc xoay chuyển tình thế. Uzbekistan giữ vững thế trận, bảo toàn lợi thế và khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0.

Dù vậy, kết quả này vẫn đủ để Uzbekistan và Hàn Quốc dắt tay nhau đi tiếp bởi ở trận cùng giờ, U23 Iran bất ngờ thua 0-1 trước U23 Jordan.

U23 Hàn Quốc gây thất vọng Tối 13/1, U23 Hàn Quốc thua U23 Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2026.

Khoảnh khắc khiến U23 Việt Nam thót tim

Tối 12/1, khoảnh khắc Nguyễn Đình Bắc bất ngờ bị kiểm tra VAR gây tranh cãi lớn.

28:1673 hôm qua

Lý do U23 Saudi Arabia bất lực trước U23 Việt Nam

Dưới sức ép dồn dập của U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam vẫn đứng vững và thắng thuyết phục với tỷ số 1-0 ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á tối 12/1.

28:1674 hôm qua

Một ngôi đầu bảng rất khác của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đứng đầu bảng A VCK U23 châu Á 2026 không nhờ thế trận áp đảo, mà bằng kỷ luật chiến thuật, hiệu quả trong khoảnh khắc và bản lĩnh chịu đựng suốt 90 phút.

30:1802 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Voi Carrick, MU lai roi vao vong lap hinh anh

    Với Carrick, MU lại rơi vào vòng lặp

    1 giờ trước 19:00 14/1/2026

    0

    Việc Michael Carrick được bổ nhiệm không chỉ là một quyết định nhân sự, mà là lời thú nhận rằng Manchester United vẫn chưa học được cách sống mà không có Sir Alex Ferguson.

    Truc tiep U23 Thai Lan vs Trung Quoc hinh anh

    Trực tiếp U23 Thái Lan vs Trung Quốc

    2 giờ trước 18:00 14/1/2026

    0

    U23 Thái Lan đứng trước thử thách lớn nhất tại vòng bảng giải U23 châu Á 2026, khi buộc phải đánh bại U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng D để nuôi hy vọng vào tứ kết.

