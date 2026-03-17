Cuộc sống xa hoa của Tevez sau giải nghệ

Cựu tiền đạo Carlos Tevez khiến người hâm mộ chú ý khi hé lộ không gian sống sang trọng của bản thân.

Tevez sở hữu hồ bơi ngoài trời với cầu trượt, cây cối và những tảng đá giống như trong sở thú.

Mới đây, Tevez mời 2 cựu đồng đội tại MU là Patrice Evra và Park Ji-sung tới thăm căn biệt thự của mình. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội khiến người hâm mộ choáng ngợp trước sự xa hoa và hoành tráng của nơi gia đình Tevez đang sinh sống.

Ngay từ lối vào, khách phải đi qua cánh cổng đôi khổng lồ cùng khu sân lát đá cẩm thạch, trước khi bước vào phòng khách rộng với thiết kế mở và những ô cửa kính lớn nhìn ra khu vườn.

Trong phòng khách, Tevez trưng bày nhiều kỷ vật đáng nhớ trong sự nghiệp, bao gồm bản sao chiếc cúp Copa Libertadores cùng các danh hiệu cá nhân như Chiếc giày vàng hay giải Cầu thủ hay nhất trận đấu.

Không gian bên ngoài biệt thự cũng gây ấn tượng mạnh với bãi cỏ rộng, hồ bơi lớn cùng khu vui chơi được thiết kế giống một công viên giải trí. Evra thậm chí còn hài hước nhận xét rằng nơi này "giống như Disneyland". Khu vườn còn có quầy kem, nhà phao khổng lồ, cầu trượt nước và khu vực tiệc ngoài trời với bàn ăn cùng quầy bar mini.

Hành lang trưng bày những khoảnh khắc khi còn thi đấu của Tevez.

Tevez còn dành riêng một hành lang dài để trưng bày những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp. Những bức ảnh ghi lại hành trình thi đấu của anh từ Boca Juniors, Corinthians cho đến các đội bóng lớn tại châu Âu như West Ham, Man City và Juventus.

Tevez năm nay 42 tuổi, giải nghệ vào năm 2022 sau sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ. Sau khi rời sân cỏ, cựu tuyển thủ Argentina chuyển sang công tác huấn luyện và hiện dẫn dắt CLB CA Talleres tại giải VĐQG Argentina.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

