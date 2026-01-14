UAE không còn là ngáo ộp với U23 Việt Nam

U23 Việt Nam sẽ chạm trán UAE ở tứ kết giải U23 châu Á sau khi đại diện Tây Á cầm hòa Syria 1-1 tại lượt cuối bảng B để giữ vững vị trí nhì bảng.

U23 UAE không hề lấn lướt trước Syria.

Lá thăm này lập tức gợi lại cho người hâm mộ Việt Nam hàng loạt ký ức không vui trong hơn một thập kỷ qua, khi UAE thường xuyên trở thành “chướng ngại khó vượt” ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, đây không chỉ là cuộc tái ngộ mang màu sắc quá khứ, mà còn là cơ hội rõ ràng để U23 Việt Nam mở ra một trang sử mới.

U23 UAE - cái tên của những ký ức buồn

Trong suốt 12 năm qua, UAE gần như trở thành đối thủ mang tính “ám ảnh” với bóng đá trẻ Việt Nam. Tại Asian Games 2014, U23 Việt Nam từng tạo nên cơn địa chấn ở vòng bảng khi toàn thắng cả hai trận trước Iran (4-1) và Kyrgyzstan (1-0). Khi niềm tin được đẩy lên cao nhất, đội bóng áo đỏ lại gục ngã 1-3 trước UAE ngay trận knock-out đầu tiên. Thất bại ấy không chỉ chấm dứt hành trình đầy hứa hẹn mà còn để lại cảm giác tiếc nuối kéo dài nhiều năm.

Bốn năm sau, thế hệ vàng của U23 Việt Nam vừa tạo nên kỳ tích Thường Châu, lại chạm trán UAE ở trận tranh HCĐ Asian Games 2018. Lần này, U23 Việt Nam chơi sòng phẳng và hòa 1-1 sau 120 phút. Thế nhưng, loạt luân lưu cân não một lần nữa nghiêng về phía UAE, để lại tiếc nuối khi bỏ lỡ tấm huy chương lịch sử.

Đến U23 châu Á 2020, UAE tiếp tục là cái tên gợi nhiều thất vọng. Trong trận mở màn, U23 Việt Nam hừng hực khí thế bị UAE cầm hòa 0-0. Dù bị đánh giá là đội yếu nhất bảng D, UAE lại đứng đầu bảng với 7 điểm, trong khi U23 Việt Nam được xếp hạt giống lại xếp chót.

Những lần đối đầu gần nhất cũng không đem lại niềm vui. Trong hai trận giao hữu vào năm 2022 và 2023, U23 Việt Nam lần lượt thua UAE với tỷ số 0-3 và 0-4. Tính tổng cộng, trong 6 lần gặp nhau suốt 12 năm, U23 Việt Nam thua tới 5 và chỉ hòa 1. Ngay cả trận hòa duy nhất trên đất Thái năm 2020 cũng là câu chuyện buồn.

UAE không tạo ra nhiều cơ hội ở 3 trận vòng bảng

Thời điểm để Việt Nam “đòi nợ”

Dẫu vậy, lịch sử luôn sẵn sàng sang trang, nhất là trong thời điểm hiện tại. U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội bóng áo đỏ đang trình diễn hình ảnh của một tập thể bản lĩnh, ổn định và giàu tính chiến đấu. Chuỗi thành tích toàn thắng tại giải U23 Đông Nam Á, SEA Games, vòng loại và vòng bảng U23 châu Á là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành ấy.

Ngược lại, UAE không còn tạo được cảm giác đáng sợ như trước. Hành trình vòng bảng của họ tại giải năm nay khá nhạt nhòa.

Ba trận đấu, UAE chỉ giành được 4 điểm và đi tiếp nhờ hơn Syria về chỉ số phụ. Đáng chú ý, trận thắng duy nhất trước Qatar diễn ra trong thế trận UAE chỉ cầm bóng 38% và tạo ra xG 0,78, thấp hơn đối thủ (1,07).

Trận thua Nhật Bản 0-3 cho thấy rõ hạn chế khi UAE chỉ kiểm soát 39% thời lượng bóng và tạo xG vỏn vẹn 0,11 (so với 2,89 của Nhật). Đến trận quyết định với Syria, kịch bản quen thuộc lặp lại khi UAE tiếp tục cầm bóng 39%, tạo xG 0,89 trong khi đối thủ có xG lên tới 1,2.

Ba trận đấu, ba lần UAE đều không thể kiểm soát thế trận, không đủ khả năng áp đặt lối chơi và thường xuyên để đối phương tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Việc cầm bóng dưới 40% cho thấy UAE chủ yếu chơi phòng ngự nhưng phòng ngự cũng không đủ chắc (xG đối thủ luôn trên 1) trong khi phản công cũng không quá sắc sảo (xG luôn dưới 1).

Khác với những lần đối đầu trước, đội bóng của HLV Kim Sang-sik hiện nay sở hữu khả năng kiểm soát nhịp độ tốt hơn, phòng ngự kỷ luật và đặc biệt là sự tự tin sau những chiến thắng liên tiếp trước các đội Tây Á. Nếu duy trì được cái đầu lạnh và sự chủ động, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể buộc UAE phải lộ ra những điểm yếu vốn đã bộc lộ suốt vòng bảng.