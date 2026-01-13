U23 UAE và U23 Syria mạnh yếu thế nào?

Với vị trí nhất bảng A, U23 Việt Nam gặp U23 UAE hoặc U23 Syria, hai đối thủ vừa sức ở vòng 16 đội.

Tiền đạo Junior Ndiaye từng là tài năng trẻ của bóng đá Pháp trước khi chọn nhập tịch UAE.

Hôm 13/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia 1-0 ở loạt trận cuối bảng A giải U23 châu Á. Với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vị trí nhất bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B.

Ở thời điểm hiện tại, tại bảng B, U23 Nhật Bản chắc chắn đứng đầu bảng dù còn một trận chưa đấu. Hai đội U23 UAE và U23 Syria cạnh tranh tấm vé còn lại vào tứ kết. Ở lượt trận cuối diễn ra đêm 13/1, hai đội sẽ đối đầu trực tiếp để quyết định suất đi tiếp.

Sức mạnh của U23 UAE

Ở thời điểm hiện tại, U23 UAE được đánh giá nhỉnh hơn U23 Syria, nhờ truyền thống và chất lượng đội hình nhỉnh hơn đối thủ. Với nhiều cầu thủ nhập tịch và thi đấu ở nước ngoài, U23 UAE vẫn là một tập thể có nhiều "vũ khí" U23 Việt Nam phải dè chừng nếu chạm trán.

Tiền đạo Junior Ndiaye, người mới nhập tịch UAE hồi năm 2024 là cái tên đáng xem nhất. Sinh năm 2005, Ndiaye, từng là thành viên của đội U17 Pháp dự Euro 2022 và đang khoác áo Montpellier, đại diện chơi ở Ligue 1.

Ndiaye cũng là thành viên của ĐTQG UAE và ghi bàn ở giải này vào lưới U23 Qatar. Tốc độ, thể lực và khả năng càn lướt khiến Ndiaye là mối đe dọa với mọi hàng thủ ở cấp độ U23.

Tiền đạo Mansoor Almenhali, đang thi đấu cho FC Baniyas theo dạng mượn từ Al Wahda FC, là cái tên đáng chú ý khác trong hàng công của U23 UAE. Cầu thủ mang áo số 7 có tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng.

Almenhali là ngôi sao đáng xem khác của UAE.

Xét về sức mạnh, U23 UAE nổi bật ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiều sâu đội hình tấn công. Dẫu vậy, U23 UAE cũng không phải quá đáng sợ. Trận thua 0-3 trước U23 Nhật Bản cho thấy đội hình của họ còn nhiều vấn đề, đặc biệt ở khả năng phòng ngự.

Tại vòng loại giải giải U23 châu Á, U23 UAE đứng thứ hai sau Iran. Chiến thắng 13-0 trước Guam ở trận cuối cùng là yếu tố quyết định, nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội hơn U23 Ấn Độ. Tại giải Arab Cup U23 Championship 2025, thầy trò HLV Marcelo Broli cũng thất bại toàn diện 0-2 trước U23 Saudi Arabia (đội sau đó vô địch) ở bán kết.

Và nếu U23 Việt Nam có thể đánh bại đội bóng mạnh nhất Tây Á lứa tuổi U23 là Saudi Arabia, đối thủ tiềm năng khác ở khu vực này là U23 UAE đều không đáng ngại.

U23 Syria và điểm tựa tinh thần

U23 Syria trở lại với giải U23 Asian Cup một cách quyết tâm, nhằm bù đắp cho sự vắng mặt ở hai kỳ gần nhất. Sau bốn lần tham dự liên tiếp từ 2013 đến 2020, đội bóng Tây Á bỏ lỡ năm 2022 và 2024, do khoảng trống thế hệ và những vấn đề trong nước.

U23 Syria bước vào giải đấu tại Saudi Arabia 2026 với sự tự tin cao độ nhờ chiến dịch vòng loại xuất sắc. Dù đối mặt với bảng đấu khó khăn gồm đương kim vô địch Nhật Bản, Qatar và UAE, Syria chơi kiên cường sau trận thua 0-5 trước Nhật Bản ngày ra quân, để đánh bại Qatar 1-0 sau đó.

Điểm mạnh của U23 Syria là tinh thần thi đấu.

Trước U23 Qatar, bàn thắng từ chấm phạt đền phút 85 của Mahmoud Alaswad cho thấy phẩm chất tinh thần của đội bóng, khi họ không chỉ vượt qua thất bại nặng nề trước Nhật Bản ở trận mở màn mà còn đối phó với chấn thương của các cầu thủ chủ chốt.

"Trận đấu rất khó khăn, chúng tôi trải qua những hoàn cảnh thử thách và có nhiều chấn thương trong đội", HLV trưởng U23 Syria, Al Hussien, nói. "Dù vậy, chúng tôi trình diễn tốt về kỹ thuật và chiến thuật. Điều quan trọng nhất là tinh thần của chúng tôi trở lại".

"Chấn thương ảnh hưởng đến chúng tôi trước Nhật Bản vì thiếu 5-6 cầu thủ tốt nhất, nhưng tôi không muốn dùng đó làm lý do vì đội bóng cần thích nghi với tình huống như vậy", HLV trưởng U23 Syria chia sẻ thêm.

Trang chủ AFC từng nhận định sức mạnh của U23 Syria nằm ở khả năng kiên cường, thậm chí có thể lội ngược dòng trước các đối thủ mạnh. U23 Syria chơi bền bỉ, thường ghi những bàn thắng muộn và khả năng xoay chuyển tình thế dưới áp lực.

Mahmoud Al Aswad, chân sút đang thi đấu trong nước cho CLB Al-Karamah là ngôi sao đáng xem nhất của U23 Syria ở giải này. Anh cũng đang là trụ cột của tuyển quốc gia Syria.

