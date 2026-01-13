Xác định đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết giải châu Á

Rạng sáng 14/1, U23 UAE hòa Syria 1-1, qua đó trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết.

U23 UAE (áo trắng) trở thành đối thủ của thầy trò Kim Sang-sik.

Sau khi vòng bảng khép lại, bức tranh tứ kết U23 châu Á 2026 đã dần lộ diện và U23 Việt Nam chính thức biết được đối thủ tiếp theo trên hành trình chinh phục châu lục. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu U23 UAE vào lúc 22h30 ngày 16/1 trên sân Prince Abdullah Al Faisal.

Tấm vé đi tiếp của U23 UAE được định đoạt sau trận hòa kịch tính 1-1 với U23 Syria ở lượt đấu cuối bảng B. Trong thế trận buộc phải giành điểm, hai đại diện Tây Á đã tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn. U23 UAE là đội mở tỷ số trước ở phút 23 nhờ pha tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương của Al Memari. Tuy nhiên, U23 Syria không chấp nhận buông xuôi và đã có bàn gỡ ở phút 55 do công của Al-Omar. Kết quả hòa đủ để UAE giành quyền vào tứ kết, khi trước đó họ có được 3 điểm trước Qatar.

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, U23 UAE lại góp mặt ở tứ kết giải châu Á. Với nhiều cầu thủ nhập tịch và thi đấu ở nước ngoài, U23 UAE vẫn là một tập thể có nhiều "vũ khí" U23 Việt Nam phải dè chừng nếu chạm trán.

Tiền đạo Junior Ndiaye, người mới nhập tịch UAE hồi năm 2024 là cái tên đáng xem nhất. Sinh năm 2005, Ndiaye, từng là thành viên của đội U17 Pháp dự Euro 2022 và đang khoác áo Montpellier, đại diện chơi ở Ligue 1.

Ndiaye cũng là thành viên của ĐTQG UAE và ghi bàn ở giải này vào lưới U23 Qatar. Tốc độ, thể lực và khả năng càn lướt khiến Ndiaye là mối đe dọa với mọi hàng thủ ở cấp độ U23.

Một trận đấu loại trực tiếp luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ, nơi chỉ một khoảnh khắc cũng có thể định đoạt số phận. Với U23 Việt Nam, cuộc chạm trán U23 UAE không chỉ là trận tứ kết đơn thuần, mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế mới của bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi châu Á.

