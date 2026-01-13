Dàn HLV Italy không cứu nổi bóng đá Saudi Arabia

Nỗ lực phát triển bóng đá Saudi Arabia của HLV Roberto Mancini thông qua việc thuyết phục Luigi Di Biagio đến làm việc cùng đã thất bại.

HLV Mancini thất bại tại Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Năm 2024, cựu danh thủ Di Biagio nghe theo lời mời của HLV Mancini để đến làm việc cùng ông tại các đội U21/U23 Saudi Arabia. Đây được xem là lựa chọn mang đậm dấu ấn cá nhân của Mancini, người muốn xây dựng một hệ thống huấn luyện mang phong cách Italy, từ đội tuyển quốc gia cho tới các tuyến trẻ.

Di Biagio từng có nhiều năm làm việc với đội U21 Italy và được đánh giá cao ở khả năng tổ chức lối chơi cũng như đào tạo cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại không phản ánh đúng những kỳ vọng ban đầu.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Saudi Arabia thi đấu thiếu ổn định và sớm dừng bước ngay từ vòng bảng, dù được chơi trên sân nhà và sở hữu lực lượng được đánh giá cao. Đội chủ nhà khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng chật vật 1-0 trước U23 Kyrgyzstan, sau đó lần lượt để thua 2-3 trước U23 Jordan và 0-1 trước U23 Việt Nam.

HLV Di Biagio gây thất vọng ở đội U23 Saudi Arabia. Ảnh: AFC

Thất bại này khiến làn sóng chỉ trích bùng nổ trong dư luận Saudi Arabia, khi người hâm mộ cho rằng việc bổ nhiệm các HLV ngoại danh tiếng là chưa đủ để giải quyết những vấn đề cốt lõi của bóng đá nước này.

Hồi tháng 10/2024, HLV Mancini bị Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia sa thải vì thành tích kém của đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2026. Hiện tại, nhiều CĐV lo ngại Di Biagio cũng có thể đối mặt với viễn cảnh tương tự sau thất bại của đội U23.

