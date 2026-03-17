Khả năng kiếm tiền ấn tượng của cựu sao MU

Cựu trung vệ Jonny Evans tích lũy khối tài sản lớn sau quãng thời gian dài thi đấu chuyên nghiệp.

Evans tiếp tục gắn bó với MU sau khi giải nghệ.

Theo The Sun, tổng thu nhập của Evans ước tính khoảng 44 triệu bảng, được tích lũy qua 19 năm thi đấu đỉnh cao. Bản hợp đồng có giá trị cao nhất của Evans đến khi anh khoác áo Leicester City, với mức lương khoảng 100.000 bảng mỗi tuần. Khi trở lại MU giai đoạn 20232025, cựu trung vệ vẫn nhận mức đãi ngộ khoảng 65.000 bảng mỗi tuần.

Trong sự nghiệp thi đấu, Evans có tổng cộng 241 lần ra sân cho MU qua 2 giai đoạn khoác áo đội bóng. Anh cùng đội chủ sân Old Trafford giành nhiều danh hiệu lớn, nổi bật là 3 chức vô địch Premier League và 1 lần đăng quang tại Champions League.

Tháng 5/2025, Evans giải nghệ sau chuyến du đấu hậu mùa giải tại châu Á. Cuộc sống của Evans sau khi giải nghệ vẫn gắn chặt với nửa đỏ thành Manchester.

Tháng 6/2025, Evans được bổ nhiệm làm Trưởng bộ phận cho mượn và phát triển cầu thủ trẻ của MU, làm việc trực tiếp cùng Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox. Tuy nhiên, cựu trung vệ này rời vị trí vào tháng 12 cùng năm để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Tuy nhiên, Evans nhanh chóng trở lại MU chỉ 1 tháng sau đó, lần này trong vai trò trợ lý cho HLV tạm quyền Darren Fletcher. Khi Michael Carrick được bổ nhiệm thay thế Fletcher, Evans tiếp tục ở lại trong ban huấn luyện đội một.

Dưới sự dẫn dắt của Carrick cùng đội ngũ trợ lý, MU có phong độ ấn tượng khi giành 7 chiến thắng trong 9 trận gần nhất Nhờ đó, "Quỷ đỏ" vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League.

