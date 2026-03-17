Casemiro khiến phòng thay đồ MU 'dậy sóng'

Việc Casemiro chia tay sân Old Trafford vào hè 2026 khiến nhiều cầu thủ MU tiếc nuối.

Casemiro quyết định rời MU vào hè 2026.

Trong buổi phỏng vấn hôm 16/3, trung vệ Leny Yoro thừa nhận phần lớn cầu thủ MU đều mong muốn Casemiro tiếp tục gắn bó với đội. Theo cầu thủ người Pháp, kinh nghiệm và bản lĩnh của tiền vệ người Brazil là yếu tố rất quan trọng đối với đội hình hiện tại.

"Chúng tôi đều muốn anh ấy ở lại. Casemiro là cầu thủ rất quan trọng với đội. Trong phòng thay đồ mỗi ngày, anh ấy mang đến kinh nghiệm mà không ai khác có được. Casemiro giành mọi danh hiệu lớn và điều đó giúp ích cho chúng tôi rất nhiều, cả trong lẫn ngoài sân cỏ", Yoro chia sẻ.

Khi được hỏi về Casemiro, tiền đạo Matheus Cunha cho biết: "Tôi luôn nói với anh ấy rằng hãy ở lại đây thêm 1 năm nữa". Trong khi tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes cũng chia sẻ: "Tôi mong Casemiro đừng rời đi".

HLV tạm quyền Michael Carrick cho biết quyết định chia tay Casemiro vào cuối mùa này là không thể thay đổi. Theo ông, khi mọi thứ được thống nhất từ trước, toàn đội buộc phải chấp nhận và tập trung cho phần còn lại của mùa giải.

Carrick vẫn dành nhiều lời khen cho ảnh hưởng của Casemiro kể từ khi ông tiếp quản đội bóng. Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh rằng tiền vệ Brazil luôn xuất hiện ở những thời điểm quan trọng với các bàn thắng và màn trình diễn giàu kinh nghiệm.

Từ nay đến cuối mùa, Casemiro còn tối đa 8 trận trong màu áo MU. Trước mắt, đội bóng của Carrick sẽ chạm trán Bournemouth tại vòng 31 Premier League vào ngày 21/3. Việc giúp MU giành vé dự Champions League mùa tới sẽ là lời chia tay đẹp nhất của Casemiro.

