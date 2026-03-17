Bước ngoặt cho Mudryk

Chelsea cân nhắc để tiền vệ Mykhailo Mudryk sang Strasbourg thi đấu theo dạng cho mượn nếu được phép trở lại sân cỏ.

Mudryk nguy cơ bị treo giò 4 năm.

Theo L'Equipe, viễn cảnh Mudryk gia nhập Strasbourg theo dạng cho mượn dễ xảy ra. Đây là CLB "anh em" của Chelsea sau khi tập đoàn sở hữu BlueCo hoàn tất việc mua lại đội bóng Ligue 1 vào mùa hè 2023. Trong thời gian gần đây, Strasbourg trở thành điểm đến quen thuộc cho các cầu thủ Chelsea khi cần thêm cơ hội ra sân.

Mudryk chưa thi đấu cho Chelsea kể từ tháng 11/2024 sau khi mẫu xét nghiệm của anh cho kết quả dương tính với chất cấm. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) buộc tội cầu thủ này vào tháng 6/2025. Tuy nhiên, Mudryk luôn phủ nhận mọi hành vi sử dụng chất cấm và khẳng định mình vô tội.

Nếu bị kết luận vi phạm quy định chống doping, cầu thủ 25 tuổi có thể phải đối mặt với án treo giò lên đến 4 năm. Trong khi đó, Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (World Anti-Doping Agency) cho biết họ vẫn đang chờ phán quyết kỷ luật từ phía FA trước khi quyết định liệu có kháng cáo hay không.

Trong thời gian bị đình chỉ tạm thời, Mudryk hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Lần gần nhất anh được nhìn thấy cùng các đồng là trong lễ ăn mừng chức vô địch Europa Conference League 2024/25 của Chelsea tại Ba Lan.

Trên mạng xã hội, Mudryk từng chia sẻ rằng kết quả xét nghiệm dương tính khiến anh bị sốc và khẳng định chưa từng cố ý sử dụng bất kỳ chất cấm nào. Gần đây, cầu thủ cũng đăng tải video tự tập luyện tại cơ sở của CLB bán chuyên Uxbridge nhằm duy trì thể lực trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

