Cựu sao MU giải nghệ

  • Thứ ba, 17/3/2026 06:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thủ môn Sergio Romero khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 39.

Romero quyết định giải nghệ.

Romero xác nhận nghỉ thi đấu sau khi hết hợp đồng với Argentinos Juniors vào ngày 16/3. Theo truyền thông Argentina, anh nhận nhiều lời đề nghị trong thời gian qua nhưng không có lựa chọn nào phù hợp. Thủ thành người Argentina mong muốn tiếp tục sinh sống tại Buenos Aires, yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định giải nghệ của anh.

Dù khép lại sự nghiệp thi đấu, Romero không rời xa bóng đá. Anh tiết lộ chuẩn bị cho bước ngoặt mới từ khi còn thi đấu và dự định theo đuổi con đường huấn luyện. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Romero cho biết những trải nghiệm làm việc với các HLV hàng đầu như Louis van Gaal và Jose Mourinho tại MU, cùng với Gerardo Martino và Alejandro Sabella ở tuyển Argentina, đã mang lại cho anh nhiều bài học quý giá.

Trong sự nghiệp, Romero từng có giai đoạn đáng nhớ khi thi đấu cho MU. Thủ thành người Argentina gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào năm 2015 và gắn bó với CLB trong 6 mùa giải. Dù phần lớn thời gian anh phải đóng vai trò dự bị cho thủ môn số một David de Gea, Romero vẫn được đánh giá là một trong những phương án dự phòng đáng tin cậy của đội.

Romero đặc biệt ghi dấu ấn trong hành trình vô địch Europa League mùa giải 2016/17 dưới thời HLV Mourinho. Với những màn trình diễn ổn định, anh trở thành người hùng thầm lặng trong khung gỗ, góp phần quan trọng giúp MU giành danh hiệu châu Âu.

Trong 6 năm tại Old Trafford, Romero ra sân tổng cộng 61 trận và giữ sạch lưới 39 lần.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

MU Mourinho MU sergio romero

  Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

