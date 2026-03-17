Cựu sao MU giải nghệ

Thủ môn Sergio Romero khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 39.

Romero xác nhận nghỉ thi đấu sau khi hết hợp đồng với Argentinos Juniors vào ngày 16/3. Theo truyền thông Argentina, anh nhận nhiều lời đề nghị trong thời gian qua nhưng không có lựa chọn nào phù hợp. Thủ thành người Argentina mong muốn tiếp tục sinh sống tại Buenos Aires, yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định giải nghệ của anh.

Dù khép lại sự nghiệp thi đấu, Romero không rời xa bóng đá. Anh tiết lộ chuẩn bị cho bước ngoặt mới từ khi còn thi đấu và dự định theo đuổi con đường huấn luyện. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Romero cho biết những trải nghiệm làm việc với các HLV hàng đầu như Louis van Gaal và Jose Mourinho tại MU, cùng với Gerardo Martino và Alejandro Sabella ở tuyển Argentina, đã mang lại cho anh nhiều bài học quý giá.

Trong sự nghiệp, Romero từng có giai đoạn đáng nhớ khi thi đấu cho MU. Thủ thành người Argentina gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào năm 2015 và gắn bó với CLB trong 6 mùa giải. Dù phần lớn thời gian anh phải đóng vai trò dự bị cho thủ môn số một David de Gea, Romero vẫn được đánh giá là một trong những phương án dự phòng đáng tin cậy của đội.

Romero đặc biệt ghi dấu ấn trong hành trình vô địch Europa League mùa giải 2016/17 dưới thời HLV Mourinho. Với những màn trình diễn ổn định, anh trở thành người hùng thầm lặng trong khung gỗ, góp phần quan trọng giúp MU giành danh hiệu châu Âu.

Trong 6 năm tại Old Trafford, Romero ra sân tổng cộng 61 trận và giữ sạch lưới 39 lần.

