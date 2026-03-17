'Tình một đêm' của giới cầu thủ phanh phui góc tối bóng đá

Nữ influencer người Đức Katarina Amalija tiết lộ những góc khuất phía sau các mối quan hệ bí mật giữa cô và nhiều cầu thủ nổi tiếng.

Amalija qua lại với nhiều cầu thủ.

Amalija nhận mình là "bạn gái tạm thời của giới cầu thủ bóng đá". Từ xuất phát điểm bình thường, cô cho biết mình bước vào thế giới của nhiều chuyến bay riêng, các thỏa thuận và cả mối quan hệ với những cầu thủ có gia đình.

Theo Amalija, câu chuyện bắt đầu từ năm 18 tuổi, khi cô chủ động liên lạc với một cầu thủ thuộc đội một Bayern Munich. Để gây ấn tượng trong lần gặp đầu tiên, cô thậm chí quyết định phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Từ đó, Amalija dần bước vào một thế giới xa hoa, nơi các mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự kín đáo, niềm tin và những cuộc vui ngắn ngủi.

Tuy nhiên sau 6 năm, nữ influencer cho biết cô dần mất hứng thú với các ngôi sao bóng đá, chủ yếu vì sự thiếu chung thủy của nhiều người trong số họ. Theo lời cô, không ít cầu thủ ngoài đời xây dựng hình ảnh người đàn ông của gia đình, nhưng phía sau lại duy trì các cuộc gặp bí mật.

Chính vì vậy, trước khi gặp gỡ, họ thường yêu cầu ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin (NDA). "Để bảo vệ danh tiếng và các hợp đồng lớn, nhiều cầu thủ yêu cầu tôi ký thỏa thuận bảo mật trước khi gặp. Sự kín đáo là điều quan trọng. Tất cả chỉ là vấn đề của niềm tin và những khoảnh khắc vui vẻ", cô gái khẳng định.

Cô gái khẳng định lòng chung thủy trong thế giới bóng đá gần như không tồn tại.

Dù vậy, Amalija phủ nhận những cáo buộc cho rằng cô tham gia hoạt động mại dâm. Cô gái 26 tuổi khẳng định mình không thu phí cho các cuộc hẹn mà chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống sang trọng và những chuyến du lịch cùng các cầu thủ.

Gần đây, Amalija còn tiết lộ gặp một cầu thủ Besiktas và đang lên kế hoạch hẹn hò với một cầu thủ Galatasaray. Khi được hỏi về danh tính, cô chỉ tiết lộ mơ hồ: "Cậu ấy mới ra mắt câu lạc bộ, khá thấp, chỉ cao ngang ngực tôi, nhưng tôi sẽ không nói tên".

Theo A Bola, Amalija là influencer mạng xã hội nổi tiếng nhờ những tiết lộ hậu trường về đời sống tình ái của cầu thủ bóng đá. Cô hiện kiếm tiền và xây dựng hình ảnh cá nhân chủ yếu qua mạng xã hội và nền tảng nội dung người lớn OnlyFans.

