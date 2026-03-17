Chuyện gì đang xảy ra với Guardiola?

Những quyết định nhân sự gây tranh cãi đang đẩy Guardiola vào tâm bão khi Man City hụt hơi ở cả Premier League lẫn Champions League.

Pep nguy cơ đứng trước mùa giải thất bại cùng Man City.

Pep Guardiola đang chịu sức ép lớn sau chuỗi kết quả không như kỳ vọng của Manchester City. Những thử nghiệm đội hình liên tiếp của ông không mang lại hiệu quả, thậm chí khiến đội bóng đánh mất sự cân bằng ở giai đoạn quyết định.

Trận hòa West Ham ở vòng 30 Premier League tiếp tục phơi bày vấn đề. Trước đó, tại Bernabeu, Guardiola bị chỉ trích khi làm mỏng tuyến giữa, ưu tiên cầu thủ chạy cánh và để nhiều nhân tố quen thuộc trên ghế dự bị.

Ông thừa nhận sau trận: "Các bạn có thể chỉ trích tôi không thương tiếc… lần này tôi xứng đáng". Trong nỗ lực cải thiện hàng công, Guardiola bố trí Marmoush đá cặp với Haaland. Tuy nhiên, Man City vẫn thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm.

Một điểm gây tranh cãi khác là việc Cherki, nhân tố có ảnh hưởng lớn trong lối chơi, liên tục không được đá chính, khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về cách sử dụng nhân sự.

Man City sa sút ở giai đoạn quan trọng nhất mùa giải.

Báo chí Anh cho rằng Guardiola đang "làm phức tạp vấn đề" trong các trận đấu lớn. Daily Mail nhận định Bernabeu là nơi ông thường đánh mất sự tỉnh táo khi đối đầu Real Madrid. Thống kê cho thấy từ năm 2020, Guardiola chỉ thắng 1 trong 6 lần làm khách tại đây cùng Man City.

Hiện tại, Man City đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League và đang kém Arsenal 9 điểm tại Premier League. Khoảng cách này phản ánh rõ sự hụt hơi của đội bóng trong cuộc đua danh hiệu.

Trận lượt về Champions League sắp tới vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là cơ hội cứu vãn mùa giải, đây còn là bài kiểm tra lớn với Guardiola. Những gì ông lựa chọn sẽ quyết định liệu Man City có thể xoay chuyển tình thế, hay tiếp tục chìm trong hoài nghi.

Highlights West Ham 1-1 Man City Vòng 30 Premier League, Manchester City có chuyến làm khách thất vọng trước West Ham khi chỉ có một kết quả hoà.

