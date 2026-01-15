Thiếu trụ cột, Indonesia đặt cược vào cầu thủ nội tại ASEAN Cup

Việc HLV John Herdman thừa nhận khó sử dụng các trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài khiến đội tuyển Indonesia nhiều khả năng bước vào ASEAN Cup 2026 với một tập thể nội địa, trẻ trung nhưng đầy thách thức.

HLV tuyển Indonesia, John Herdman sẽ không có đội hình mạnh nhất tại ASEAN Cup 2026.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia, John Herdman, trong cuộc họp báo gần nhất thẳng thắn chỉ ra một thực tế: rất khó để dựa vào các cầu thủ trụ cột của đội tuyển cho giải đấu sắp tới. Nhận định này nhanh chóng mở ra viễn cảnh Indonesia tham dự ASEAN Cup 2026 vào tháng 7 với lực lượng chủ yếu là những cầu thủ đang chơi bóng trong nước.

Điều đó đồng nghĩa với việc các gương mặt quen thuộc trong cộng đồng cầu thủ Indonesia thi đấu ở nước ngoài, như Jay Idzes hay Kevin Diks, nhiều khả năng không góp mặt. Thay vào đó, Herdman sẽ phải xây dựng một bộ khung dựa trên các cầu thủ Liga 1, những người hiểu rõ môi trường bóng đá Đông Nam Á nhưng ít kinh nghiệm ở các trận đấu quốc tế đỉnh cao.

Với cấu trúc như vậy, sức mạnh của tuyển Indonesia tại ASEAN Cup đặt ra không ít dấu hỏi. So với các đối thủ trong khu vực thường tung ra đội hình giàu kinh nghiệm nhất, Indonesia có thể gặp bất lợi về bản lĩnh và sự ổn định. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một đội hình nội địa trẻ trung cũng mang đến sự gắn kết cao, tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ và khả năng thích nghi nhanh với lịch thi đấu dày đặc của giải.

Một vấn đề khác thu hút sự quan tâm là danh sách triệu tập trong tháng 7 tới. Trong bối cảnh trẻ hóa lực lượng, nhiều cái tên nội địa đang được nhắc đến như những lựa chọn tiềm năng.

Fahreza Sudin nổi bật nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến ở cánh. Teja Paku Alam là phương án giàu kinh nghiệm trong khung thành, phù hợp với một tập thể còn non về trận mạc. Trong khi đó, Eksel Runtukahu được đánh giá cao ở khả năng dứt điểm và tinh thần thi đấu.

Việc những cầu thủ này có được triệu tập hay không sẽ phụ thuộc vào triết lý và kế hoạch dài hạn của Herdman. ASEAN Cup, trong bối cảnh hiện tại, không chỉ là câu chuyện thành tích, mà còn là phép thử quan trọng cho chiều sâu nội địa của bóng đá Indonesia và cho thấy hướng đi thực sự của đội tuyển quốc gia trong giai đoạn chuyển giao.

Chiều 15/1, lá thăm đưa tuyển Indonesia vào bảng A, nơi họ sẽ chạm trán Việt Nam, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste.