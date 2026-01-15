Tuyển Việt Nam là hạt giống số 1 ở ASEAN Cup 2026

Lễ bốc thăm vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 16h00 ngày 15/1 tại Jakarta (Indonesia), trong bối cảnh giải đấu kỷ niệm 30 năm ra đời.

Tuyển Việt Nam sẽ không gặp Thái Lan ngay từ vòng bảng.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), 10 đội tuyển được chia thành 5 nhóm hạt giống dựa trên thành tích trung bình của 2 kỳ gần nhất. Nhóm 1 gồm Việt Nam và Thái Lan, nhóm 2 là Malaysia và Singapore, nhóm 3 gồm Philippines và Indonesia, nhóm 4 có Campuchia và Myanmar, trong khi nhóm 5 là Lào cùng đội thắng ở loạt play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Với tư cách là đương kim vô địch, tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số một và chắc chắn không phải chung bảng với Thái Lan, đội á quân của giải đấu gần nhất. Các đội cùng nhóm sẽ không rơi vào chung một bảng.

ASEAN Cup 2026 thay đổi lớn khi diễn ra vào mùa hè, từ ngày 24/7 đến 26/8, ngay khi World Cup 2026 khép lại. Giải đấu có 10 đội góp mặt ở vòng bảng, chia thành hai bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, trước khi tranh ngôi vô địch bằng thể thức lượt đi - lượt về.

Sau 15 lần tổ chức, Thái Lan vẫn là đội giàu thành tích nhất với 7 chức vô địch, xếp sau là Singapore (4 lần) và Việt Nam (3 lần). Ở kỳ gần nhất, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 sau 2 lượt trận chung kết để bước lên ngôi vương.

Việc không phải chung bảng với đối thủ lớn nhất khu vực giúp tuyển Việt Nam tránh được cuộc đại chiến sớm, nhưng chặng đường bảo vệ ngôi vương vẫn được dự báo đầy thách thức khi những cái tên như Malaysia, Indonesia hay Philippines đều sẵn sàng tạo ra bất ngờ.

ASEAN Cup 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 16, đồng thời tròn 30 năm kể từ ngày giải đấu ra đời.