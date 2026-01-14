Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV U23 Thái Lan nói gì sau khi đội nhà bị loại?

  • Thứ tư, 14/1/2026 21:26 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận U23 Thái Lan nỗ lực nhưng không thể đạt mục tiêu giành 3 điểm ở trận hòa 0-0 trước U23 Trung Quốc tối 14/1.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul khẳng định U23 Thái Lan mắc khá nhiều lỗi.

Mở đầu cuộc họp báo, nhà cầm quân Thái Lan gửi lời chúc mừng đối thủ. Ông nhấn mạnh U23 Trung Quốc lần đầu giành quyền vào tứ kết trong lịch sử và đặc biệt ấn tượng với hệ thống phòng ngự rất chắc chắn.

Theo HLV Thawatchai, Trung Quốc không để thủng lưới ở vòng bảng và tiếp tục thể hiện sự kỷ luật, kín kẽ ở trận then chốt này.

Về phía U23 Thái Lan, ông cho biết toàn đội bước vào trận với yêu cầu bắt buộc phải thắng: "Chúng tôi cố gắng xây dựng thế trận tấn công để ghi bàn, vì mục tiêu hôm nay là 3 điểm".

Áp lực phải thắng khiến U23 Thái Lan phải tiêu hao nhiều năng lượng ở cả hai trạng thái tấn công lẫn phòng ngự, kéo theo sự suy giảm chất lượng trong những pha phối hợp.

HLV Thawatchai vẫn dành lời khen cho các học trò, khẳng định tự hào vì cầu thủ chiến đấu hết mình cho mục tiêu tối thiểu là vào tứ kết. Tuy vậy, ông thẳng thắn nhìn nhận đội nhà mắc khá nhiều lỗi ở khâu chuyền, nhận bóng trong một số thời điểm, khiến các đợt lên bóng thiếu sắc bén và không thể kết liễu đối thủ như kỳ vọng.

Tối 14/1, U23 Thái Lan chỉ có được trận hòa 0-0 trước U23 Trung Quốc ở lượt cuối bảng D nên bị loại khỏi giải đấu. Sau 3 lượt trận, "Voi chiến" chỉ giành được 2 điểm.

Kết quả khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi U23 châu Á Tối 14/1, U23 Thái Lan hòa U23 Trung Quốc với tỷ số 0-0 ở lượt cuối bảng D, qua đó chia tay VCK U23 châu Á 2026.

Minh Nghi

