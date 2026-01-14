CĐV Đông Nam Á dậy sóng khi U23 Thái Lan bị loại

Tối 14/1, việc U23 Thái Lan sớm dừng bước tại VCK U23 châu Á 2026 tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bình luận đến từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia cho thấy sự quan tâm đặc biệt của khu vực đối với diễn biến của giải đấu.

Nhiều CĐV Việt Nam cho rằng U23 Thái Lan gặp khó trong việc tạo ra các tình huống nguy hiểm, đồng thời khẳng định "Voi chiến" bị loại là hệ quả của màn trình diễn chưa đủ thuyết phục. Không ít người cảm thấy tiếc cho U23 Thái Lan bởi U23 Trung Quốc không quá mạnh.

Ngược lại, người hâm mộ Thái Lan thể hiện rõ nỗi thất vọng. Một số CĐV thẳng thắn thừa nhận bóng đá Thái Lan đang gặp vấn đề trong tổ chức và định hướng phát triển, dẫn tới những kết quả không như mong đợi. Việc bị loại sớm khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng và lo lắng cho tương lai của nền bóng đá nước này.

Trong khi đó, CĐV Malaysia và Indonesia lại bày tỏ thái độ tích cực dành cho U23 Việt Nam sau khi Thái Lan bị loại. Nhiều người gửi lời chúc trực tiếp tới U23 Việt Nam với những thông điệp như "Chúc Việt Nam may mắn", "Hy vọng Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng ở vòng trong" hay "Cổ vũ cho Việt Nam từ Malaysia, Indonesia”. Không ít CĐV mong đội bóng áo đỏ làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á.

Với việc Thái Lan dừng bước, U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn chinh chiến ở VCK U23 châu Á 2026. Vào lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết gặp U23 UAE ở VCK U23 châu Á 2026.

Kết quả khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi U23 châu Á Tối 14/1, U23 Thái Lan hòa U23 Trung Quốc với tỷ số 0-0 ở lượt cuối bảng D, qua đó chia tay VCK U23 châu Á 2026.