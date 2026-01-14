U23 Thái Lan bị loại khỏi U23 châu Á

Tối 14/1, U23 Thái Lan chỉ có được trận hòa 0-0 trước U23 Trung Quốc ở lượt cuối bảng D nên bị loại khỏi giải đấu.

U23 Thái Lan (áo xanh) không thể thắng Trung Quốc.

Bước vào trận đấu với áp lực buộc phải thắng, U23 Thái Lan nhập cuộc khá chủ động. Ngay trong hiệp một, thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul liên tục dâng cao tìm kiếm bàn mở tỷ số. Các pha lên bóng bên cánh của Iklas, Paripan hay Oussama mang đến không ít sóng gió cho hàng thủ Trung Quốc. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 23, khi Sittha bật cao đánh đầu hiểm hóc buộc thủ môn Li Hao phải trổ tài cứu thua.

Dù vậy, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm tiếp tục là điểm yếu chí mạng của U23 Thái Lan. Họ kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng lại không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Trong khi đó, U23 Trung Quốc chủ động chơi chắc chắn, sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật để bẻ gãy nhịp tấn công của đối thủ, thể hiện qua việc họ phải nhận liên tiếp những thẻ vàng trong hiệp một.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. U23 Thái Lan vẫn miệt mài tấn công, trong đó cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 57 khi Iklas đối mặt thủ môn Li Hao, nhưng cú dứt điểm của anh lại không thắng được người gác đền bên phía Trung Quốc. Phía đối diện, U23 Trung Quốc cũng có những pha phản công đáng chú ý với các cú sút của Wang Yudong, song đều không đủ chính xác.

Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, U23 Thái Lan chấp nhận kết quả hòa 0-0. Một điểm là không đủ để họ nuôi hy vọng đi tiếp, trong khi U23 Trung Quốc giành vé vào tứ kết nhờ lợi thế điểm số. Với đội bóng xứ Chùa vàng, giải đấu năm nay khép lại trong tiếc nuối khi họ thiếu đi bản lĩnh và sự hiệu quả ở thời khắc quyết định.

BXH chung cuộc bảng D.

