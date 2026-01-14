Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Amorim có thể sớm tái xuất Premier League

  • Thứ tư, 14/1/2026 09:06 (GMT+7)
Ruben Amorim đang được liên hệ với vị trí tại Tottenham Hotspur nếu HLV Thomas Frank bị sa thải ngay trong tháng này.

Theo truyền thông Anh, Amorim nhận khoản đền bù hơn 10 triệu bảng.

Theo Football London, Tottenham xem xét khả năng chiêu mộ Amorim. Cựu HLV của Brentford đang chịu áp lực lớn từ ban lãnh đạo đội bóng, khi chỉ giành được hai chiến thắng trong 12 trận đấu gần nhất tại Premier League.

6 vòng gần nhất tại Premier League, Tottenham chỉ thắng 1 và thua tới 3, rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. "Gà trống" lúc này thậm chí chỉ hơn đội xếp thứ 16 là Leeds có 5 điểm. Mới đây, Tottenham cũng bị Aston Villa loại khỏi FA Cup.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Amorim từng là một trong những ứng viên dẫn dắt Tottenham hai năm trước. Khi đó, cả Liverpool, Man City và Tottenham đều quan tâm đến Amorim khi HLV này gặt hái thành công tại Sporting Lisbon.

Phong cách huấn luyện hiện đại, tập trung vào pressing cao và phát triển cầu thủ trẻ, giúp Amorim trở thành mục tiêu hấp dẫn cho Tottenham. Theo báo chí Anh, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thậm chí có thể đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng tại Manchester City sau khi Pep Guardiola rời đi.

A Bola tiết lộ với việc Hugo Viana đang giữ vai trò Giám đốc Thể thao tại Manchester City, khả năng Amorim đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng Manchester City rất dễ xảy ra.

Tường Linh

Ruben Amorim Tottenham Tottenham Hotspur

