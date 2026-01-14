Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kante mất bộn tiền khi rời Saudi Arabia

  • Thứ tư, 14/1/2026 09:10 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

N’Golo Kante chấp nhận yêu cầu giảm lương từ Fenerbahce nhằm thúc đẩy thương vụ chuyển nhượng sớm diễn ra trong tháng này.

N’Golo Kante cập bến Saudi Arabia từ năm 2023.

Theo France Football, Kante hào hứng với dự án của Fenerbahce và tầm nhìn chiến lược dài hạn của ban lãnh đạo. Anh sẵn sàng cho việc trở lại châu Âu để trải nghiệm một thử thách mới. Các cuộc đàm phán giữa đôi bên gần như hoàn tất, và chỉ còn chờ ngày ký hợp đồng chính thức.

Tiền vệ người Pháp thậm chí bày tỏ với Fenerbahce, rằng mức lương không phải là trở ngại trong đàm phán giữa các bên. Quyết định này cho thấy sự quyết tâm của Kante trong việc tìm kiếm cơ hội mới tại câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ.

Kante hiện nhận mức lương 25 triệu euro mỗi mùa trước thuế tại Al Ittihad, con số quá cao so với khả năng chi trả của Fenerbahce. Tuy nhiên, cựu sao Chelsea sẵn sàng giảm tới 70% lương hiện tại ở Saudi Arabia để các cuộc đàm phán để tìm ra tiếng nói chung.

Như vậy, Kane chịu hy sinh không dưới 16-17 triệu euro/mùa để sang Fenerbahce. Kante muốn sớm trở lại lục địa già thi đấu, nhằm hiện thực hóa mục tiêu góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026.

Fenerbahce đánh giá cao tài năng và kinh nghiệm của cựu sao Chelsea, cho rằng đây sẽ là mảnh ghép lý tưởng giúp tăng cường sức mạnh cho CLB của Thổ Nhĩ Kỳ ở phần còn lại của mùa giải.

Tường Linh

N’Golo Kante Fenerbahce

