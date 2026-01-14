Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U23 Australia thắng nghẹt thở

  • Thứ tư, 14/1/2026 18:30 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Tối 14/1, U23 Australia ngược dòng hạ U23 Iraq với tỷ số 2-1 ở lượt cuối bảng D VCK U23 châu Á 2026.

U23 Australia lách qua khe cửa hẹp.

Cuộc đối đầu giữa U23 Iraq và U23 Australia ở lượt trận cuối bảng D VCK U23 châu Á 2026 đã khép lại với kịch bản không thể kịch tính hơn, khi đội bóng xứ chuột túi tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trong những phút bù giờ để giành vé vào tứ kết.

Trước giờ nghỉ, thế trận diễn ra giằng co. U23 Australia cầm bóng nhiều hơn, liên tục đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn mở tỷ số, nhưng các pha dứt điểm của Overy hay Rawlins đều thiếu chút chính xác hoặc bị hàng thủ Iraq hóa giải. Phía bên kia, U23 Iraq chơi kín kẽ, chờ thời cơ phản công, trong đó đáng chú ý nhất là cú sút xa của Hameed Ali nhưng không đủ khó để đánh bại thủ môn Australia.

Bước sang hiệp hai, U23 Iraq bất ngờ tăng tốc và được đền đáp ở phút 63. Sau tình huống Aymen Luay bứt tốc và bị phạm lỗi trong vùng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Faisal không mắc sai lầm, dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số 1-0 cho Iraq.

Bị dồn vào thế buộc phải thắng, U23 Australia dồn toàn lực tấn công. Sức ép được cụ thể hóa ở phút 90+1, khi Rawlins treo bóng chuẩn xác để Yaya Dukuly bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1, thắp lại hy vọng cho đội bóng áo vàng.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Chỉ sáu phút sau, trong một pha bóng hỗn loạn trước khung thành Iraq, Mathias Langeland Macallister nhanh chân dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng ngược 2-1 nghẹt thở cho U23 Australia ở phút 90+7.

Với kết quả này, U23 Australia khép lại vòng bảng với 6 điểm, vươn lên đứng nhất bảng D để giành vé vào tứ kết. Ngược lại, U23 Iraq dừng bước đầy cay đắng. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Thái Lan không thể tạo khác biệt trước U23 Trung Quốc và bị loại, khép lại một bảng đấu đầy kịch tính đến những giây cuối cùng.

Phút bù giờ điên rồ trận U23 Australia - U23 Iraq Tối 14/1, U23 Australia ngược dòng hạ U23 Iraq 2-1 ở lượt cuối bảng D VCK U23 châu Á 2026 với 2 bàn thắng được ghi ở phút bù giờ.
U23 Australia anh 1

BXH chung cuộc bảng D.

U23 Australia U23 Australia

