Bốc thăm ASEAN Cup 2026: Việt Nam cùng bảng Indonesia

Lúc 16h ngày 15/1, lễ bốc thăm giải vô địch Đông Nam Á 2026 được tổ chức tại Jakarta (Indonesia).

Kết quả bốc thăm vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Lá thăm may rủi đưa tuyển Việt Nam gặp lại Singapore và Indonesia. Đây cũng chính là hai đối thủ "Những chiến binh sao vàng" vượt qua trong hành trình lên ngôi vô địch cách đây hai năm.

Ở giải đấu năm 2024, tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia 1-0 ở vòng bảng nhờ pha lập công của Nguyễn Quang Hải, sau đó vùi dập Singapore với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận bán kết.

Chia sẻ ngay sau lễ bốc thăm, HLV Gavin Lee của tuyển Singapore cho biết: "Chúng tôi biết đó sẽ là những trận đấu không hề dễ dàng. Singapore đang mong chờ giải đấu và sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất".

Trong khi đó, tân thuyền trưởng tuyển Indonesia, ông John Herdman nói: "Đây là một giải đấu khó khă với những đội tuyển cùng trình độ. Tôi nghĩ rằng các đội bóng đều có cơ hội và Indonesia sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội để có giải đấu thành công".

Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á.

ASEAN Cup 2026 thay đổi lớn khi diễn ra vào mùa hè, từ ngày 24/7 đến 26/8, ngay khi World Cup 2026 khép lại. Giải đấu có 10 đội góp mặt ở vòng bảng, chia thành hai bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, trước khi tranh ngôi vô địch bằng thể thức lượt đi - lượt về. Trận chung kết theo thể thức lượt đi - về diễn ra vào ngày 22 và 26/8.

ASEAN Cup 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 16, đồng thời tròn 30 năm kể từ ngày giải đấu ra đời. Sau 15 lần tổ chức, Thái Lan vẫn là đội giàu thành tích nhất với 7 chức vô địch, xếp sau là Singapore (4 lần) và Việt Nam (3 lần). Ở kỳ gần nhất, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 sau 2 lượt trận chung kết để bước lên ngôi vương.