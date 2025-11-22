FIFA thúc đẩy giải đấu mới ra đời ở Đông Nam Á

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự Đại hội AFF tại Bangkok ngày 22-23/11, thúc đẩy sự ra mắt của FIFA ASEAN Cup từ năm 2027.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tham dự hội nghị AFF. Ảnh: Makan Bola.

Theo ASEAN Football, sự xuất hiện của Gianni Infantino tại Đại hội AFF 2025 được xem là dấu mốc quan trọng cho kế hoạch ra mắt FIFA ASEAN Cup. Giải đấu này nằm trong hệ thống của FIFA, khác với ASEAN Cup và dự kiến tổ chức trong các dịp FIFA Days từ năm 2027. Đây cũng là lần đầu khu vực Đông Nam Á có một giải đấu nằm trong hệ thống lịch thi đấu của FIFA.

FIFA ASEAN Cup được khởi động từ hôm 26/10 sau khi ASEAN và FIFA ký bản ghi nhớ hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia. Lễ ký kết được thực hiện bởi Chủ tịch FIFA và Tổng Thư ký ASEAN, tiến sĩ Kao Kim Hourn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia kiêm Chủ tịch ASEAN, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Thỏa thuận mở ra hướng phát triển chung giữa hai bên, với mục tiêu nâng tầm bóng đá Đông Nam Á và tạo thêm một sân chơi chính thức cho 10-11 đội tuyển khu vực.

ASEAN Football nhận định sự phối hợp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và FIFA đang diễn ra “nhịp nhàng”, giúp dự án ngày càng tiến gần hơn tới giai đoạn triển khai thực tế. Đây được xem là tín hiệu tích cực, đặc biệt khi bóng đá Đông Nam Á đang đối mặt nhiều khó khăn về lịch thi đấu và sự chồng chéo giữa các giải quốc tế lẫn giải VĐQG.

FIFA ASEAN Cup, nếu được triển khai đúng lộ trình, có thể thay đổi cấu trúc thi đấu của bóng đá Đông Nam Á, nâng chuẩn cạnh tranh và mở ra kỷ nguyên mới cho đội tuyển các nước trong khu vực.