Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bóng đá Đông Nam Á thoát cảnh bị hắt hủi

  • Thứ ba, 28/10/2025 10:06 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Một chương mới mở ra cho bóng đá Đông Nam Á khi FIFA đề xuất tổ chức FIFA ASEAN Cup - giải đấu đầu tiên của khu vực nằm trong hệ thống lịch thi đấu quốc tế.

Khác với AFF Cup - giải đấu ra đời từ năm 1996 nhưng luôn bị chê bai vì không nằm trong lịch thi đấu của FIFA, khiến nhiều CLB từ chối nhả quân - FIFA ASEAN Cup hứa hẹn giải quyết triệt để bài toán lớn nhất. Đó là việc vắng mặt của các ngôi sao hàng đầu.

Chuyên gia bóng đá Zulakbal Abdul Karim nhận định: "Trước đây, nhiều CLB không cho cầu thủ về dự AFF Cup vì giải không thuộc FIFA Days. Nhưng nếu FIFA ASEAN Cup được công nhận chính thức, các đội tuyển sẽ có đội hình mạnh nhất, và chất lượng bóng đá khu vực chắc chắn sẽ nâng lên rõ rệt".

Theo ông Zulakbal, chỉ có Thái Lan và Việt Nam duy trì được phong độ tiệm cận tầm châu lục, trong khi những nền bóng đá khác, gồm cả Malaysia, vẫn loay hoay tìm chỗ đứng. "Sự xuất hiện của FIFA có thể thu hẹp khoảng cách đó", ông nói.

Malaysia vô địch khu vực đúng một lần năm 2010. Với sân chơi mới, ông Zulakbal tin rằng đây là thời cơ để họ khẳng định vị thế: "Sau khi trở lại Asian Cup năm 2023, Malaysia cần tiếp tục duy trì đà phát triển. Muốn vậy, họ phải thống trị ASEAN Cup như Thái Lan đã làm. Nếu có lực lượng mạnh nhất, đây có thể là bước khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của bóng đá Malaysia và cả Đông Nam Á".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố kế hoạch hôm 26/10, cho biết giải đấu dự kiến quy tụ 11 quốc gia ASEAN và được xây dựng dựa trên mô hình FIFA Arab Cup 2021, vốn từng rất thành công.

FIFA sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và các liên đoàn thành viên để hoàn thiện thể thức và cơ cấu thi đấu.

Quyết định lịch sử của bóng đá Đông Nam Á

Bóng đá Đông Nam Á bước sang trang mới mang tính lịch sử khi FIFA công bố sự ra đời của giải FIFA ASEAN Cup.

21 giờ trước

FIFA tạo ra giải ASEAN Cup mới

Bóng đá Đông Nam Á sắp bước sang một kỷ nguyên mới khi FIFA chính thức công bố giải đấu FIFA ASEAN Cup, quy tụ toàn bộ 11 quốc gia thành viên ASEAN.

43:2582 hôm qua

Việt Nam chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao 2025

Từ ngày 13 đến 17/10, Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS 8) và các sự kiện liên quan, khẳng định vai trò, vị thế trong khu vực và mở rộng hợp tác quốc tế.

18:22 9/10/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

FIFA ASEAN Cup AFF Cup FIFA ASEAN Cup Malaysia FIFA

    Đọc tiếp

    Ramsey suy sup tinh than hinh anh

    Ramsey suy sụp tinh thần

    1 giờ trước 12:00 28/10/2025

    0

    Tiền vệ Aaron Ramsey đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Mexico sau khi chú chó cưng của gia đình anh bị bắt cóc, khiến tương lai bản thân tại Pumas UNAM bị ảnh hưởng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý