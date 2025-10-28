Bóng đá Đông Nam Á thoát cảnh bị hắt hủi

Một chương mới mở ra cho bóng đá Đông Nam Á khi FIFA đề xuất tổ chức FIFA ASEAN Cup - giải đấu đầu tiên của khu vực nằm trong hệ thống lịch thi đấu quốc tế.

Khác với AFF Cup - giải đấu ra đời từ năm 1996 nhưng luôn bị chê bai vì không nằm trong lịch thi đấu của FIFA, khiến nhiều CLB từ chối nhả quân - FIFA ASEAN Cup hứa hẹn giải quyết triệt để bài toán lớn nhất. Đó là việc vắng mặt của các ngôi sao hàng đầu.

Chuyên gia bóng đá Zulakbal Abdul Karim nhận định: "Trước đây, nhiều CLB không cho cầu thủ về dự AFF Cup vì giải không thuộc FIFA Days. Nhưng nếu FIFA ASEAN Cup được công nhận chính thức, các đội tuyển sẽ có đội hình mạnh nhất, và chất lượng bóng đá khu vực chắc chắn sẽ nâng lên rõ rệt".

Theo ông Zulakbal, chỉ có Thái Lan và Việt Nam duy trì được phong độ tiệm cận tầm châu lục, trong khi những nền bóng đá khác, gồm cả Malaysia, vẫn loay hoay tìm chỗ đứng. "Sự xuất hiện của FIFA có thể thu hẹp khoảng cách đó", ông nói.

Malaysia vô địch khu vực đúng một lần năm 2010. Với sân chơi mới, ông Zulakbal tin rằng đây là thời cơ để họ khẳng định vị thế: "Sau khi trở lại Asian Cup năm 2023, Malaysia cần tiếp tục duy trì đà phát triển. Muốn vậy, họ phải thống trị ASEAN Cup như Thái Lan đã làm. Nếu có lực lượng mạnh nhất, đây có thể là bước khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của bóng đá Malaysia và cả Đông Nam Á".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố kế hoạch hôm 26/10, cho biết giải đấu dự kiến quy tụ 11 quốc gia ASEAN và được xây dựng dựa trên mô hình FIFA Arab Cup 2021, vốn từng rất thành công.

FIFA sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và các liên đoàn thành viên để hoàn thiện thể thức và cơ cấu thi đấu.