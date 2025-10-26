FIFA tạo ra giải ASEAN Cup mới

Bóng đá Đông Nam Á sắp bước sang một kỷ nguyên mới khi FIFA chính thức công bố giải đấu FIFA ASEAN Cup, quy tụ toàn bộ 11 quốc gia thành viên ASEAN.

FIFA công bố giải đấu mới cho khối ASEAN.

Sự kiện được công bố long trọng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur ngày 26/10, với sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim – Chủ tịch luân phiên ASEAN 2025.

Theo ông Infantino, giải đấu được tạo ra để "thổi luồng sinh khí mới" vào bóng đá khu vực, đồng thời trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết ASEAN qua môn thể thao vua. "Số 11 có ý nghĩa đặc biệt trong bóng đá, và giờ 11 quốc gia ASEAN sẽ cùng nhau tạo nên một đội hình khu vực", Chủ tịch FIFA nói. "Giải đấu không chỉ tác động mạnh mẽ đến Đông Nam Á, mà còn góp phần làm rạng danh khu vực trên bản đồ bóng đá thế giới".

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa FIFA và ASEAN mở ra giai đoạn hợp tác mới, kế thừa thỏa thuận năm 2019 tại Bangkok. Bản cập nhật cũng chính thức bao gồm Timor-Leste, thành viên mới nhất của khối. Thỏa thuận tập trung vào các nguyên tắc cốt lõi như tính liêm chính trong thi đấu, an toàn trên sân cỏ, phát triển bóng đá toàn diện và giáo dục thể thao cho thanh thiếu niên.

Chủ tịch FIFA kỳ vọng giải đấu mới được tạo ra để "thổi luồng sinh khí mới" vào bóng đá khu vực.

Tuy nhiên, FIFA chưa công bố chi tiết thể thức hay lịch thi đấu cụ thể của ASEAN Cup mới, cũng như chưa giải thích giải đấu sẽ tương thích thế nào với ASEAN Championship Cup (đổi tên thành ASEAN Hyundai Cup từ năm 2026) – sân chơi truyền thống vốn gắn bó với người hâm mộ khu vực.

Với hơn 700 triệu người hâm mộ và tiềm năng phát triển khổng lồ, Đông Nam Á được FIFA xem là một trong những thị trường năng động nhất hành tinh. Nếu được tổ chức bài bản, FIFA ASEAN Cup có thể trở thành bước ngoặt lịch sử giúp khu vực khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá toàn cầu, đồng thời thắp sáng giấc mơ chung về một ASEAN đoàn kết và mạnh mẽ qua bóng đá.

Hiện tại, tuyển Việt Nam là nhà đương kim vô địch của ASEAN Cup.