Quyết định lịch sử của bóng đá Đông Nam Á

  • Thứ hai, 27/10/2025 16:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bóng đá Đông Nam Á bước sang trang mới mang tính lịch sử khi FIFA công bố sự ra đời của giải FIFA ASEAN Cup.

Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Mohd Yusoff Mahadi, gọi đây là "cột mốc lịch sử không chỉ cho bóng đá Đông Nam Á, mà còn cho Malaysia, quốc gia đăng cai thời khắc đáng nhớ này".

Ông Yusoff nhấn mạnh việc FIFA chính thức công nhận và đứng ra tổ chức giải đấu cho các đội tuyển Đông Nam Á mở ra một chương mới hy vọng, đồng thời tạo cơ hội nâng tầm chất lượng chuyên môn khi giải sẽ nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA.

"Chúng tôi tin rằng, với sự đồng lòng của các quốc gia thành viên và sự dẫn dắt của FIFA, FIFA ASEAN Cup sẽ trở thành biểu tượng cho sự trỗi dậy của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ thế giới", ông nói.

Tuy nhiên, người đứng đầu FAM cũng thận trọng cho biết giải đấu vẫn đang trong giai đoạn thảo luận sơ bộ, cần thêm thời gian để thống nhất chi tiết về thể thức, lịch thi đấu và địa điểm tổ chức.

Hiện giới chuyên môn vẫn đặt câu hỏi rằng giải đấu mới sẽ được tổ chức ra sao và liệu có "đụng lịch" với AFF Cup - giải đấu truyền thống mang tên ASEAN Hyundai Cup từ năm 2026. FIFA chưa công bố cơ chế phối hợp cụ thể, cũng như cách phân bổ thời gian trong năm thi đấu quốc tế.

Giới quan sát cho rằng nếu được tổ chức bài bản, FIFA ASEAN Cup có thể trở thành bước ngoặt mang tính cách mạng, giúp khu vực thoát khỏi giới hạn của sân chơi khu vực thuần túy để hướng đến vị thế toàn cầu.

bóng đá Đông Nam Á AFF Cup Đông Nam Á FIFA ASEAN Cup giải đấu mới

