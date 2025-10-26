Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Garces thất vọng nhưng không từ bỏ Malaysia

  • Chủ nhật, 26/10/2025 18:22 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Cầu thủ gốc Argentina, Facundo Garces đang trải qua những ngày tháng u ám sau án treo giò từ FIFA, nhưng giữ vững khát khao được cống hiến cho tuyển Malaysia.

Garces vẫn muốn cống hiến cho tuyển Malaysia.

Thông tin được Thái tử Johor - Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ), cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), tiết lộ trong buổi họp báo đặc biệt hôm 25/10. "Về mặt thể thao, Garces thực sự thất vọng. Án phạt này có thể ảnh hưởng đến thể lực và phong độ của cậu ấy. Dù vậy, Garces vẫn còn trẻ, rất chuyên nghiệp và mong vấn đề sớm được giải quyết",Tunku Ismail nói.

Hậu vệ 26 tuổi đang khoác áo CLB Deportivo Alaves ở La Liga. Theo Tunku Ismail, Garces khẳng định bản thân không có lỗi và vẫn coi Malaysia là quê hương thứ hai, đồng thời muốn tiếp tục thi đấu nếu được minh oan.

"Tôi tôn trọng tinh thần chuyên nghiệp và tình cảm của họ. Tôi thường xuyên liên lạc với cả 7 cầu thủ bị phạt, họ đều nói vẫn yêu Malaysia và muốn được trở lại", Tunku Ismail chia sẻ. "Họ buồn, thất vọng, nhưng tinh thần chiến đấu và khát vọng khoác áo tuyển quốc gia vẫn nguyên vẹn".

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA ra án phạt nặng đối với FAM và 7 cầu thủ gồm Garces, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca, sau khi phát hiện sai lệch trong hồ sơ đăng ký.

FAM sau đó giải thích rằng sự cố xuất phát từ lỗi kỹ thuật trong khâu nộp hồ sơ, và đã gửi đơn kháng cáo chính thức lên FIFA. Kết quả dự kiến được công bố ngày 30/10.

Việt Nam không khiếu nại bóng đá Malaysia

Hoàng tử bang Johor - Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ), công khai chỉ trích cách xử lý của FIFA, đồng thời khẳng định Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không gửi đơn khiếu nại.

36:2145 hôm qua

Tuyên bố mới vụ bê bối nhập tịch gây chấn động bóng đá Malaysia

Hoàng thân Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ) thẳng thắn thừa nhận không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 tuyển thủ nhập tịch.

37:2241 hôm qua

Truyền thông gọi vụ nhập tịch là nỗi nhục của bóng đá Malaysia

Tờ Focus Malaysia chạy dòng tít gây sốc, gọi bê bối nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) là một nỗi nhục nhã.

42:2539 hôm qua

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Facundo Garces buồn bã Facundo Garces Malaysia nhập tịch

