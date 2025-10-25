Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Truyền thông gọi vụ nhập tịch là nỗi nhục của bóng đá Malaysia

  Thứ bảy, 25/10/2025 10:25 (GMT+7)
Tờ Focus Malaysia chạy dòng tít gây sốc, gọi bê bối nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) là một nỗi nhục nhã.

FAM liên tục bị giới truyền thông Malaysia công kích.

Ngày 25/9, FIFA ra án phạt FAM cùng 7 tuyển thủ vì vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến việc làm giả giấy tờ quốc tịch để giúp các cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Hậu quả là FAM bị phạt 500.000 USD, trong khi mỗi cầu thủ nhận án treo giò 12 tháng và nộp phạt 2.500 USD. Tuy nhiên, thay vì thừa nhận sai sót, FAM liên tục viện dẫn "lỗi kỹ thuật" và trì hoãn minh bạch thông tin, khiến công chúng hoài nghi về trách nhiệm của lãnh đạo tổ chức.

Những lỗ hổng trong quy trình kiểm tra, sự can thiệp của bên ngoài, và việc chỉ một cá nhân bị đình chỉ trong khi tập thể lãnh đạo vô can làm lộ rõ điểm yếu hệ thống. Ngay cả khi hứa lập ủy ban điều tra độc lập, FAM vẫn giấu tên các thành viên, càng khiến người hâm mộ mất niềm tin.

"Vụ việc không chỉ là nỗi nhục của FAM, mà còn phản ánh tình trạng khủng hoảng trách nhiệm trong thể chế Malaysia", tờ Focus Malaysia bức xúc. Các chuyên gia cảnh báo, khi người nắm quyền không bị buộc phải trả lời cho sai phạm, bóng đá và các định chế khác trong nước sẽ tiếp tục ngụp lặn trong bóng tối của nghi ngờ và thất vọng.

Tờ báo kết lại: "Bê bối nhập tịch là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ rằng minh bạch và chịu trách nhiệm là nền tảng sống còn của quản trị, và bóng đá Malaysia cần đối diện với sự thật nếu muốn hồi sinh niềm tin nơi người hâm mộ".

Tổ chức chống tham nhũng bóc trần Bóng đá Malaysia

Cơn bão chỉ trích nhằm vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vụ bê bối nhập tịch chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

24 giờ trước

23 cầu thủ nhập tịch Malaysia từ năm 2018

Kể từ năm 2018, có tới 23 cầu thủ được cấp quyền công dân Malaysia thông qua chương trình nhập tịch theo Điều 19 Hiến pháp Liên bang.

30:1821 hôm qua

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 'biến mất' khỏi truyền thông

Trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nỗ lực kháng cáo án phạt của FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch giữ im lặng tuyệt đối.

48:2863 hôm qua

