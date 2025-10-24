23 cầu thủ nhập tịch Malaysia từ năm 2018

Kể từ năm 2018, có tới 23 cầu thủ được cấp quyền công dân Malaysia thông qua chương trình nhập tịch theo Điều 19 Hiến pháp Liên bang.

Malaysia áp dụng chính sách nhập tịch "siêu tốc" cho nhiều cầu thủ những năm qua.

Thông tin được Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, tiết lộ. Trung bình mỗi năm, bóng đá Malaysia chào đón gần 4 cầu thủ nhập tịch.

Ông cũng cho biết 7 cầu thủ gây tranh cãi gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel, đều đáp ứng đủ yêu cầu nhập tịch.

Bộ trưởng Saifuddin không tiết lộ chi tiết 23 cầu thủ được nhập tịch, cũng như số cầu thủ hiện còn thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sự việc làm nổi bật những tranh cãi xung quanh chính sách nhập tịch trong bóng đá Malaysia, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và phát triển cầu thủ trong nước.

Bối cảnh phức tạp ở chỗ nhiều công dân sinh ra tại Malaysia nhiều năm qua không được cấp quốc tịch, trong khi các cầu thủ nước ngoài lại có thể "vượt rào" một cách dễ dàng. Điều này khiến làn sóng phẫn nộ gia tăng, hướng chỉ trích vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA phạt FAM và các cầu thủ vì liên quan đến hành vi làm giả và gian lận giấy tờ. FAM gửi hồ sơ đăng ký các cầu thủ với tài liệu bị chỉnh sửa. Kết quả, 7 cầu thủ bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

FAM hiện đã gửi đơn kháng cáo và phán quyết cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 30/10. Nếu FAM hoặc các cầu thủ không hài lòng với phán quyết, họ có quyền đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới (CAS).

23 cầu thủ nhập tịch của Malaysia từ năm 2018 (theo tờ Twentytwo13): Mohamadou Sumareh, La’Vere Corbin-Ong, David Rowley, Quentin Cheng Jiun Ho, Liridon Krasniqi, Guilherme de Paula, Sergio Aguero, Lee Tuck, Stuart Wilkin, Nooa Laine, Endrick dos Santos Parafita, Paulo Josue, Romel Morales, Fergus Tierney, Richard Chin, Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui, Hector Hevel và Jordan Mintah.