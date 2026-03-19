Fulham bất ngờ có tân binh giữa tháng 3

Tiền đạo Ricardo Pepi sang London kiểm tra y tế, chuẩn bị hoàn thành vụ chuyển nhượng đến Fulham.

Ricardo Pepi đang được kỳ vọng sẽ cùng Mỹ tham dự World Cup 2026 trên sân nhà.

Fulham tiến sát việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ Ricardo Pepi từ PSV Eindhoven, trong bối cảnh tiền đạo người Mỹ đã có mặt tại London để kiểm tra y tế.

Đội bóng thành London từng hỏi mua Pepi với giá 28 triệu bảng vào cuối kỳ chuyển nhượng tháng 1. Tuy nhiên, PSV từ chối vì không kịp tìm người thay thế. Thương vụ khi đó đổ vỡ dù hai bên đã có những bước đàm phán đáng kể.

Fulham vẫn theo sát mục tiêu này. Theo BBC, Pepi đã bay sang Anh để hoàn tất các thủ tục cần thiết.

ESPN còn cho biết PSV đã chấp nhận mức phí 28,5 triệu bảng. Các điều khoản cá nhân được cho là không gặp trở ngại.

Dù vậy, thương vụ sẽ không có hiệu lực ngay. Pepi dự kiến chỉ chính thức gia nhập Fulham sau World Cup 2026. Anh sẽ không thi đấu cho đội bóng ở phần còn lại của mùa giải.

Fulham cần bổ sung vị trí trung phong khi Raul Jimenez sẽ hết hợp đồng vào mùa hè này. Rodrigo Muniz cũng không đáp ứng kỳ vọng khi mới ghi 1 bàn ở mùa 2025/26 do chấn thương.

Pepi đang có phong độ ổn định trong màu áo PSV. Anh ghi 13 bàn sau 29 trận, trong đó có 3 bàn tại Champions League. Tiền đạo sinh năm 2003 là một trong những nhân tố nổi bật của đội bóng đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie).

Trước khi sang châu Âu, Pepi trưởng thành từ North Texas FC và FC Dallas. Anh ghi 13 bàn ở MLS mùa 2021 và giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất giải. Sau đó, Pepi chuyển tới Augsburg rồi chơi tốt tại Groningen theo dạng cho mượn, trước khi gia nhập PSV vào tháng 7/2023.

Ở cấp độ đội tuyển, Pepi có 13 bàn sau 32 trận cho Mỹ. Anh được kỳ vọng góp mặt tại World Cup sắp tới, trước khi bắt đầu hành trình tại Premier League cùng Fulham vào mùa hè này.

Highlights Fulham 2-1 Tottenham Đêm 1/3, Tottenham thua 1-2 trước Fulham thuộc vòng 28 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD