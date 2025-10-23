'Trăm lời dối trá' của bóng đá Malaysia

Bóng đá Malaysia chỉ có thể thoát khỏi khủng hoảng khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dám đối diện sai lầm và phơi bày sự thật.

Truyền thông Malaysia liên tục công kích FAM vụ 7 cầu thủ nhập tịch.

Khi nhiều người Malaysia còn bàng hoàng trước án phạt từ FIFA, cây bút Anas Zubedy của tờ Focus Malaysia nhìn nhận sự việc thông qua câu chuyện "Mogwai biến thành Gremlins" nổi tiếng của đất nước này. Ở đó, kế hoạch nhập tịch cầu thủ ban đầu hứa hẹn, nhưng những sai lầm và dối trá biến bóng đá Malaysia thành hỗn loạn.

Tại buổi họp báo gần đây, Phó Chủ tịch FAM Datuk Sivasundaram Sithamparam Pillai đối diện với áp lực khổng lồ khi phải giải thích về vụ 7 cầu thủ nhập tịch dù vấn đề vượt ngoài tầm kiểm soát của ông. Hình ảnh một người bị mắc kẹt trong những quyết định từ trước trở thành biểu tượng cho cuộc khủng hoảng niềm tin của bóng đá Malaysia.

Sự việc gợi nhớ đến bộ phim Gremlins (1984). Một ông bố mua về sinh vật nhỏ xinh tên Mogwai, kèm 3 nguyên tắc không để nó tiếp xúc với ánh sáng mạnh, không để dính nước, và tuyệt đối không cho ăn sau nửa đêm. Khi các quy tắc này bị phá vỡ, Mogwai biến thành Gremlins - những sinh vật quậy phá và tàn bạo. Từ đáng yêu ban đầu, mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Tương tự, ý tưởng nhập tịch ban đầu của FAM tưởng như là một Mogwai ngây thơ – bước tiến cho đội tuyển quốc gia. Nhưng dần dần, các quy tắc bị phá vỡ. FAM "vi phạm quy tắc đầu tiên" khi che giấu sự thật, dẫn đến mọi vấn đề nảy sinh. "Nước" của sự tiện lợi tràn ra, tạo điều kiện cho sai lầm nhân lên; rồi đến "việc cho ăn sau nửa đêm" - những nỗ lực che đậy, phủ nhận hay đùn đẩy trách nhiệm. Mogwai biến thành Gremlins.

Một tổ chức bóng đá không thể trốn tránh sự thật. Mỗi lần vòng vo, che đậy là cơ hội cho khủng hoảng nhân bản. Những phản hồi mập mờ và câu trả lời tránh né chính là "phiên bản Mogwai trong bóng tối". Đó là biểu hiện của việc kiểm soát điều không thể kiểm soát.

FAM được yêu cầu phải thành thật với vụ bê bối nhập tịch.

"Một lời nói dối không tồn tại một mình. Nó sinh ra nhiều lời dối trá khác để bảo vệ chính nó. Mỗi lời dối trá mới là miếng vá cho khoảng trống của lời dối trá cũ. Từ một sự sai lầm nhỏ, mạng lưới lừa dối, nửa sự thật và đổ lỗi bắt đầu lan rộng", Anas Zubedy chua chát.

Giải pháp duy nhất là đối diện với sai lầm ban đầu một cách thẳng thắn. FAM phải thừa nhận lỗi lầm, chịu trách nhiệm và xây dựng lại dựa trên sự minh bạch. Người hâm mộ có thể tha thứ cho sai sót, nhưng không dung thứ cho sự che giấu. Nếu trì hoãn, "Gremlins" sẽ nhân lên, gặm nhấm niềm tin, danh tiếng và tính liêm chính của bóng đá Malaysia.

Một lời nói dối nhỏ có thể sinh ra nhiều lời nói dối khác, nhưng khi sự thật được thừa nhận, vòng xoáy đó sẽ chấm dứt. Chỉ khi đối diện với thực tế, bóng đá Malaysia mới thực sự trở lại xứng đáng với sự reo hò và tin tưởng.

Kỳ lễ Deepavali (lễ hội ánh sáng tượng trưng cho cái thiện thắng cái ác - PV) sắp tới là cơ hội để FAM rút ra bài học. Ở đó, ánh sáng, sự trung thực và minh bạch sẽ chiến thắng bóng tối, dối trá và vô minh, giúp tổ chức này đứng vững và phục hồi niềm tin trong lòng người hâm mộ.