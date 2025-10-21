HLV Malaysia đấm cầu thủ

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  • Thứ ba, 21/10/2025 21:22 (GMT+7)
  • 21:22 21/10/2025

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ra án phạt nghiêm khắc sau khi hai trận đấu ở giải quốc nội bị bao trùm bởi bạo lực.

HLV thủ môn CLB Kelantan bị cấm hết mùa giải 2025/26.

Theo quyết định của Ủy ban Kỷ luật và An toàn PBMM, HLV thủ môn CLB Kelantan - Wan Kamaluzaman Mohammed, bị cấm tham gia mọi giải đấu do PBMM tổ chức trong phần còn lại của mùa 2025/26. Nguyên nhân là hành vi đấm một cầu thủ Selangor trong trận đấu thuộc Giải hạng 5 diễn ra ngày 12/10.

Tổng thư ký PBMM, ông Nazeri Hussin, xác nhận thông tin trong buổi làm việc với báo Harian Metro: "Trận đấu giữa Selangor và Kelantan được xem xét kỹ lưỡng. Cả hai đội đều nhận cảnh cáo chính thức, trong khi HLV Wan Kamaluzaman bị xác định có hành vi bạo lực và bị đình chỉ toàn bộ hoạt động trong mùa giải".

Không chỉ Kelantan, màn thư hùng giữa Perak và Bomba FC cũng kết thúc trong hỗn loạn. Trận đấu bị hủy ở phút 87 khi cầu thủ hai bên ẩu đả và khán giả tràn xuống sân. Ủy ban Kỷ luật quyết định xử thắng 1-0 cho Bomba FC, đội dẫn trước khi trận đấu bị dừng. Cả hai CLB cũng bị cảnh cáo nghiêm khắc.

Những cảnh tượng bạo lực này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với nhiều đoạn video ghi lại cảnh cầu thủ hai đội xô đẩy, tung cú đấm trong khi trọng tài và ban tổ chức nỗ lực can ngăn.

PBMM cho biết sẽ tăng cường giám sát và trừng phạt mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn các hành vi phi thể thao. Dù vậy, hình ảnh bóng đá Malaysia tiếp tục bị hoen ố bởi những vụ việc đáng xấu hổ.

Hiện FAM cũng khiến dư luận trong nước phẫn nộ và hoài nghi về vụ 7 cầu thủ nhập tịch.

Truyền thông Malaysia nổi cơn thịnh nộ

Vụ 7 cầu thủ nhập tịch đang làm rung chuyển bóng đá Malaysia khi niềm tin của người hâm mộ tan vỡ, còn báo chí trong nước đồng loạt chỉ trích FAM, tạo nên "cơn thịnh nộ" chưa từng có.

18:30 21/10/2025

Dấu chấm hết cho sao Malaysia gian lận

Tương lai của Facundo Garces đứng trước cảnh bấp bênh, khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã áp đặt lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với anh.

05:47 20/10/2025

Bộ mặt thật của bóng đá Malaysia

Bóng đá Malaysia những tuần qua chẳng khác nào một bộ phim cao bồi thời hiện đại. Ở đó, sự kịch tính, hỗn loạn và những cú ngoặt khó tin liên tiếp nổ ra, khiến tất cả sửng sốt.

18:35 19/10/2025

Minh Nghi

