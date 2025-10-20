Dấu chấm hết cho sao Malaysia gian lận

Tương lai của Facundo Garces đứng trước cảnh bấp bênh, khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã áp đặt lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với anh.

CLB Alaves gạch tên Garces và không cho cầu thủ tập luyện.

Theo AS, ban lãnh đạo Alaves đã gạch tên Garces khỏi danh sách đăng ký thi đấu tại La Liga mùa này. CLB cũng đang cân nhắc khả năng thanh lý hợp đồng với cầu thủ trước thời hạn. Garces ra mắt trong màu áo tuyển Malaysia ở trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, với màn trình diễn ấn tượng giúp đội nhà thắng 4-0.

Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhận đơn khiếu nại, cho rằng giấy tờ nhập tịch của Garces cùng 6 cầu thủ khác không hợp lệ. FIFA nhanh chóng vào cuộc điều tra và phát hiện bất thường trong quá trình xử lý hồ sơ nguồn gốc của cầu thủ này.

Kết quả là 7 cầu thủ Malaysia, bao gồm Garces, bị FIFA treo giò 12 tháng vì “vi phạm quy định về quốc tịch và đăng ký thi đấu quốc tế”. Trước khi sự cố trên xảy ra, Garces đang là trụ cột của Alaves và ra sân trong mọi trận đấu tại La Liga trước khi án phạt được ban hành. Khả năng cao Garces sẽ đánh mất sự nghiệp của anh tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.

Về cấp độ ĐTQG, ngay cả khi lệnh cấm 12 tháng kết thúc, Garces khó có thể trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia, vì FIFA không chỉ trừng phạt hành vi sai phạm mà còn đặt nghi vấn về tính hợp lệ của quốc tịch. Nếu tài liệu bị xác định là giả mạo, việc khắc phục vấn đề trong vòng 12 tháng là gần như không thể.

Đội tuyển Đông Timor từng đối mặt với tình huống tương tự, khi các cầu thủ của họ không thể tiếp tục thi đấu quốc tế sau khi bị FIFA xác định vi phạm quy định nhập tịch.