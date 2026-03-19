Trải nghiệm chơi bóng kỳ lạ ở Triều Tiên

Cựu sao Australia, Erik Paartalu tiết lộ những trải nghiệm có một không hai khi thi đấu tại Triều Tiên, nơi bóng đá diễn ra trong bầu không khí kiểm soát ngặt nghèo.

Cựu tuyển thủ Australia, Erik Paartalu vừa kể lại chuyến đi đặc biệt tới Triều Tiên năm 2017, khi anh còn khoác áo CLB Bengaluru của Ấn Độ. Những gì bản thân trải qua không giống bất kỳ chuyến làm khách nào trong sự nghiệp.

Trong podcast Suited and Booted TV, Paartalu cho biết đội bóng phải quá cảnh tại Trung Quốc trước khi bay sang Triều Tiên. Khi đến nơi, họ gần như là chuyến bay duy nhất trong ngày. Không khí tại sân bay lập tức tạo cảm giác căng thẳng.

"Ngay khi hạ cánh, họ kiểm tra điện thoại và máy tính bảng của chúng tôi", Paartalu kể, "Tôi không hiểu họ dùng công nghệ gì mà không cần yêu cầu mở khóa".

Theo cựu tiền vệ này, các cầu thủ cảm thấy bị theo dõi chặt chẽ. Họ lo ngại những nội dung cá nhân, đặc biệt là các cuộc trò chuyện liên quan đến nhà lãnh đạo Kim Jong Un, có thể khiến cả đội gặp rắc rối.

Nhưng đó chưa phải là ấn tượng khó phai nhất mà Paartalu trải qua. Chuyến làm khách của Bengaluru năm đó diễn ra trong tình hình địa chính trị căng thẳng, thời điểm đó, Triều Tiên đang tiến hành các vụ thử tên lửa tầm xa.

"Nhân viên khách sạn nói nếu chúng tôi xuống sớm hơn, khoảng 6 giờ sáng, có thể đã thấy tên lửa bay ngang qua khách sạn", anh chia sẻ.

Dù vậy, về mặt chuyên môn, Bengaluru vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Họ hòa 25.4 SC trên sân khách để đi tiếp sau hai lượt trận do trước đó đã thắng 3-0 trên sân nhà.

Paartalu, hiện 39 tuổi và làm bình luận viên, từng thi đấu tại nhiều quốc gia như Scotland, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc và Qatar. Anh có tổng cộng 399 trận chuyên nghiệp và từng hai lần khoác áo đội tuyển Australia năm 2013.

Tuy nhiên, trong toàn bộ sự nghiệp, chuyến đi tới Triều Tiên vẫn là ký ức đặc biệt nhất, một trải nghiệm mà Paartalu không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Fans tràn xuống sân xin chụp ảnh với Đình Bắc Sau thành công của U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay khi kết thúc trận đấu giữa CAHN với Ninh Bình ở vòng 12 V.League, rất đông CĐV tràn xuống sân để chụp ảnh và xin chữ ký với ngôi sao sinh năm 2004.