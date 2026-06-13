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Thể thao World Cup 2026

Vinicius có được nhảy khi ăn mừng bàn thắng?

  • Thứ bảy, 13/6/2026 09:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Carlo Ancelotti đích thân trả lời cho câu hỏi Vinicius Junior và các ngôi sao Brazil có được tự do nhảy múa khi ăn mừng bàn thắng không?

Vinicius và các đồng đội nổi tiếng với những điệu nhảy ăn mừng bàn thắng.

Trước trận ra quân gặp Morocco tại World Cup 2026 vào sáng 14/6, HLV Carlo Ancelotti mang đến thông điệp khiến người hâm mộ Brazil thích thú khi lên tiếng bảo vệ những màn nhảy ăn mừng vốn đã thành thương hiệu của nhiều ngôi sao "Selecao".

Trong buổi họp báo ngày 12/6, chiến lược gia người Italy được hỏi liệu Vinicius Junior, Lucas Paqueta và các cầu thủ Brazil có tiếp tục thực hiện những điệu nhảy sau khi ghi bàn hay không.

“Có chứ. Theo quy định mới, việc nhảy múa không bị cấm. FIFA chỉ không cho phép những hành động làm ảnh hưởng đến thời gian thi đấu. Các cầu thủ có thể ăn mừng, có thể nhảy múa. Bất kỳ ai cũng được làm điều mình muốn”, Ancelotti phát biểu.

Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nhiều năm qua, những màn ăn mừng của tuyển Brazil từng gây không ít tranh cãi. Tại World Cup 2022, Vinicius, Paqueta hay Richarlison thường xuyên thực hiện các điệu nhảy samba sau khi lập công. Không ít ý kiến cho rằng điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng đối thủ.

Tuy nhiên, với Ancelotti, niềm vui ghi bàn là một phần của bóng đá. Nhà cầm quân 67 tuổi không muốn giới hạn cá tính của các học trò trong bối cảnh Brazil đang hướng tới mục tiêu chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6.

Vinicius cũng được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu trên hàng công "Selecao" tại giải đấu năm nay. Tiền đạo của Real Madrid trước đó tự tin tuyên bố Brazil đến Mỹ với mục tiêu duy nhất là đăng quang World Cup.

Brazil sẽ bắt đầu hành trình tại bảng C bằng cuộc đối đầu với Morocco trên sân MetLife, New Jersey. Sau giai đoạn chuẩn bị dưới thời Ancelotti, người hâm mộ xứ samba chờ đợi không chỉ những bàn thắng mà còn cả nhiều màn ăn mừng đậm chất Brazil xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Đào Trần

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