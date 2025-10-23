7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 'biến mất' khỏi truyền thông

Trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nỗ lực kháng cáo án phạt của FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch giữ im lặng tuyệt đối.

Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero bị FIFA treo giò 1 năm vì vi phạm quy định về tư cách thi đấu quốc tế. Tổng mức phạt dành cho FAM và 7 cầu thủ lên tới 12 tỷ đồng . Theo New Strait Times, không cầu thủ nào lên tiếng giải thích hay bày tỏ quan điểm kể từ khi án phạt được công bố khiến dư luận Malaysia hoang mang.

Giới chuyên môn cho rằng sự im lặng này không đơn thuần là thái độ né tránh. "Có thể họ được luật sư khuyên không nên phát biểu trong lúc vụ việc chưa khép lại, hoặc đơn giản chưa sẵn sàng đối diện dư luận", nhà quan sát bóng đá Datuk Dr. Pekan Ramli nhận định.

Ông Pekan cũng đặt câu hỏi liệu các cầu thủ có thực sự hiểu rủi ro khi khoác áo Malaysia, hay bị cuốn vào giấc mơ tuyển quốc gia quá đẹp và khó từ chối. "Nếu FIFA có bằng chứng rõ ràng nguồn gốc tổ tiên của họ không hợp lệ, bản thân cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu họ biết mà vẫn im lặng, đây chính là cái giá phải trả", ông nói thêm.

Theo Pekan, án phạt lần này là bài học cảnh tỉnh cho bất kỳ ai muốn đi đường tắt để tìm kiếm vinh quang. "Mỗi lệnh cấm không chỉ là đòn trừng phạt, mà là lời nhắc nhở rằng bóng đá không chấp nhận gian dối", Pekan kết lại.

New Strait Times cho hay khả năng các CLB chủ quản có thể yêu cầu 7 cầu thủ bồi thường, hoặc quy trách nhiệm pháp lý cho FAM, qua đó có thể đẩy bóng đá Malaysia vào cuộc khủng hoảng tài chính mới.