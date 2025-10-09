Việt Nam chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao 2025

Từ ngày 13 đến 17/10, Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS 8) và các sự kiện liên quan, khẳng định vai trò, vị thế trong khu vực và mở rộng hợp tác quốc tế.

Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao 2025. Ảnh: Văn Duy.

Năm 2025, theo cơ chế luân phiên, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò chủ trì tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS 16), AMMS 8, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN + Nhật Bản lần thứ 5 và ASEAN + Trung Quốc lần thứ 2.

Với chủ đề “Navigating Sports - Contributing to Sustainable Development” (Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững). Hội nghị tập trung vào những nội dung then chốt phản ánh sự phát triển thể thao khu vực trong giai đoạn mới.

Diễn đàn thể thao lớn nhất khu vực

Diễn đàn sẽ có khoảng 200 đại biểu sẽ tham dự, bao gồm Bộ trưởng, quan chức thể thao các nước ASEAN và Timor Leste, đại diện Nhật Bản, Trung Quốc cùng nhiều tổ chức quốc tế như FIFA, WADA và SEARADO. Các hội nghị dự kiến thông qua Tuyên bố chung, đánh giá kết quả Kế hoạch hành động thể thao ASEAN giai đoạn 2021-2025 (đã hoàn thành 95%), đồng thời bàn thảo định hướng hợp tác giai đoạn sau 2025.

Trọng tâm thảo luận xoay quanh phát triển thể thao chuyên nghiệp gắn với khoa học và kinh tế thể thao; thúc đẩy bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ, thanh thiếu niên, người khuyết tật; bảo tồn và phát huy thể thao truyền thống; xây dựng Trung tâm thể thao thành tích cao ASEAN; nâng cao sức khỏe cộng đồng; thúc đẩy hợp tác với các đối tác đối thoại như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, nhấn mạnh: “Đăng cai hội nghị là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò, uy tín quốc tế, đồng thời tiếp cận kinh nghiệm quản lý, mô hình phát triển và nguồn lực của bạn bè trong khu vực. Đây là dịp để thể thao Việt Nam nâng cao năng lực toàn diện, từ khoa học thể thao, giáo dục thể chất cho đến thể thao học đường và thể thao người khuyết tật”.

Khẳng định vị thế Việt Nam trong khu vực

AMMS 8 không chỉ là trách nhiệm của nước chủ nhà theo cơ chế hợp tác ASEAN mà còn là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước và con người ra thế giới. Sự kiện này cũng gắn liền với chủ trương đối ngoại đa phương, theo tinh thần Kết luận 59-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục TDTT, cho biết: “Ngoài việc bàn về thể thao thành tích cao, hội nghị còn tập trung vào thể thao cộng đồng, an toàn thể thao, thể thao học đường, chuyển đổi số và công nghiệp thể thao. Đây là những yếu tố quan trọng để hướng đến sự phát triển bền vững và toàn diện”.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam phát biểu tại sự kiện liên quan tới Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao 2025. Ảnh: Văn Duy.

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế bày tỏ sự quan tâm hợp tác với ASEAN. Nhật Bản chú trọng phát triển thể thao nữ và người khuyết tật, Trung Quốc đầu tư cơ sở vật chất và bảo tồn môn thể thao truyền thống, trong khi FIFA hay WADA đồng hành về phát triển bóng đá và chống doping. Các chương trình hợp tác, dự án cụ thể sẽ được ký kết và triển khai trong khuôn khổ hội nghị.

Từ lần đầu tổ chức tại Indonesia năm 2011, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao đã trở thành diễn đàn cấp cao quan trọng, nơi các quốc gia thành viên trao đổi chính sách, tăng cường hợp tác và cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Với vai trò chủ nhà năm 2025, Việt Nam kỳ vọng không chỉ tổ chức thành công về mặt đối ngoại, mà còn tận dụng cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi từ các quốc gia phát triển hơn, tranh thủ sự hỗ trợ chuyên gia quốc tế. Đây sẽ là nền tảng để thể thao Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu nâng cao thành tích ở châu lục và thế giới, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết, hợp tác trong cộng đồng ASEAN.