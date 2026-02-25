Hakimi đối mặt án tù 15 năm

Hậu vệ Achraf Hakimi của Paris Saint-Germain sẽ phải ra hầu tòa trong vụ án hiếp dâm bị cáo buộc từ năm 2023 và có thể đối diện mức án lên tới 15 năm tù nếu bị kết tội.

Quyết định đưa vụ việc ra xét xử được công bố trong tuần này. Cáo buộc liên quan đến một sự việc được cho là xảy ra vào tháng 2/2023 tại nhà riêng của Hakimi ở Val-de-Marne, khu vực phía đông nam Paris.

Một phụ nữ 24 tuổi tố cáo rằng anh tấn công cô sau khi hai người quen nhau qua mạng xã hội. Theo lời khai trước đó, nguyên đơn cho biết cô đến nhà Hakimi bằng taxi do cầu thủ này đặt. Cô cáo buộc bị hôn và chạm vào người không có sự đồng thuận, trước khi bị cưỡng hiếp. Cô nói đã đẩy anh ra và nhắn tin cho bạn đến đón.

Hakimi phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Trên mạng xã hội X, anh viết rằng chỉ một cáo buộc cũng đủ để đưa ra xét xử và khẳng định sẽ chờ tòa án làm rõ sự thật. Luật sư của anh, bà Fanny Colin, cho biết quyết định mở phiên tòa dựa trên lời khai duy nhất của nguyên đơn. Bà cũng nói thân chủ của mình luôn hợp tác với cơ quan điều tra.

Hồi tháng 3/2023, Hakimi bị truy tố sơ bộ. Theo luật Pháp, truy tố sơ bộ đồng nghĩa thẩm phán có căn cứ nghi ngờ tội phạm đã xảy ra nhưng cần thêm thời gian điều tra trước khi quyết định xét xử.

Nay, vụ việc chính thức được đưa ra tòa. Phía nguyên đơn bày tỏ sự nhẹ nhõm khi vụ án bước sang giai đoạn xét xử. Luật sư của cô cho rằng cơ quan tư pháp đã xử lý vụ việc đúng quy trình.

HLV PSG, Luis Enrique, khi được hỏi về ảnh hưởng của vụ việc đến đội bóng, chỉ cho biết đây là vấn đề thuộc về hệ thống tư pháp.

Hakimi, 27 tuổi, gia nhập PSG năm 2021 sau các giai đoạn thi đấu cho Real Madrid, Borussia Dortmund và Inter Milan. Trong lúc chờ phán quyết cuối cùng, tương lai của anh sẽ phụ thuộc vào kết luận từ tòa án.