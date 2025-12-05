Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Messi đòi Inter Miami chiêu mộ 'bom xịt' Premier League

  • Thứ sáu, 5/12/2025 16:27 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Lionel Messi được cho là muốn Inter Miami đưa về cái tên Timo Werner từng gây thất vọng ở Premier League nhưng vẫn đang trong độ chín sự nghiệp.

Messi muốn Inter Miami chiêu mộ Werner.

Ở MLS 2025, Messi ghi 29 bàn và có 20 kiến tạo sau 28 trận, thành tích giúp anh dẫn đầu toàn giải ở cả hai hạng mục. Tuy nhiên, trước trận chung kết MLS Cup gặp Vancouver vào rạng sáng 7/12, đội bóng Florida vẫn muốn tăng cường thêm hỏa lực cho hàng công.

Theo Fichajes Sky Sports, Inter Miami nghiêm túc cân nhắc chiêu mộ Timo Werner. Báo cáo cho biết đại diện của Werner có những buổi làm việc với ban lãnh đạo Inter Miami. Đội bóng Mỹ muốn bổ sung một cầu thủ giàu tốc độ, có khả năng tạo đột biến, từng chinh chiến quốc tế và Werner là cái tên phù hợp.

Messi được cho là đề xuất Werner với CLB chủ quản. Inter Miami đang tái thiết tuyến đầu, đặc biệt khi một số trụ cột lớn tuổi có thể rời đội sau mùa này. Bởi vậy, việc mang về một chân sút giàu kinh nghiệm ở châu Âu được xem là bước đi chiến lược.

Werner cập bến Chelsea vào hè 2020 nhưng không đạt phong độ như mong đợi và trở lại RB Leipzig năm 2022. Sau đó, anh được Tottenham mượn từ tháng 1/2024 cho đến cuối mùa 2024/25. Kể từ khi về lại Leipzig, tiền đạo người Đức mới ra sân đúng một lần do chấn thương.

Dù thiếu sự phục vụ của tiền đạo 29 tuổi, Leipzig vẫn khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng và hiện đứng thứ hai Bundesliga, kém Bayern Munich 8 điểm.

